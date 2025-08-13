بعد تخطي 400 مليون مستخدم شهريًا.. ثريدز تعزز منافستها لإكس

تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا في منصة "ثريدز" التابعة لشركة "ميتا"، الـ 400 مليون مستخدم، وهو ما يُعد مؤشرًا ملحوظًا على نمو متسارع في قاعدة مستخدمي المنصة، المنافسة لمنصة "إكس".

وتخطت المنصة، التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، حاجز 300 مليون مستخدم في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2024، و200 مليون في شهر آب/أغسطس من العام نفسه، بحسب ما ذكرت مجلة "فاست كومباني".

وسجّلت المنصة في شهر حزيران/يونيو الماضي، 115.1 مليون مستخدم نشط يوميًا عبر الهواتف، مقابل 132 مليونًا لـ"إكس"، وهو ما يُظهر أن أداء الأولى في الأجهزة المحمولة يقترب تدريجيًا من أرقام الأخيرة.

وتعكس تلك الأرقام، التي أظهرتها بيانات منصة تتبع المواقع "Similar Web"، زيادة سنوية بنسبة قدرها 128% لـ"ثريدز"، في حين تراجعت "إكس" بنسبة قدرها 15% مقارنةً بالعام السابق.

ويعتبر محللون أن نمو قاعدة المستخدمين لا يعكس بالضرورة قوة التأثير أو عمق التفاعل في المنصة، إذ تُشير بيانات شركات تتبع الأداء الرقمي، إلى أن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح "ثريدز" يوميًا ما زال أقل بكثير مقارنةً بالمنصات المنافسة.

في حين تشير تقارير أخرى إلى أن كثيرًا من المستخدمين الجدد قد أنشؤوا حساباتهم بدافع الفضول أو بدعم من حملات الترويج المرتبطة بمنصات ميتا الأخرى، دون أن يتحولوا إلى مستخدمين دائمين.

ويُحذّر خبراء بالتكنولوجيا الرقمية من أن هذه الفجوة بين “عدد المستخدمين” و”مستوى التفاعل” قد تؤثر في قدرة "ثريدز"، التي تهدف للوصول إلى أكثر من مليار شخص، على جذب المعلنين والحفاظ على معدل النمو الحالي على المدى الطويل.