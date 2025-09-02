أدوات رقابة أبوية جديدة على الأطفال من أبل

يشعر الآباء والأمهات بالقلق بشأن كيفية تفاعل الأشخاص عبر الإنترنت مع أطفالهم بمجرد حصولهم على هاتف أو جهاز لوحي.

والخبر السار للآباء الذين يواجهون صعوبة مع هذا الأمر يأتي الآن من أبل مع إطلاق نظام iOS 26 في الأسابيع المقبلة، حيث ستضيف المزيد من أدوات الرقابة الأبوية إلى أجهزة آيفون، وهذه قائمة بأبرزها.

وسيتيح نظام iOS 26 للوالدين الموافقة على الأرقام التي يمكنها إرسال رسائل نصية أو الاتصال بطفلهما. فعندما يتلقى الطفل رسالة أو مكالمة من رقم مجهول، سيتعين عليه إرسال طلب إلى والديه للسماح له باستلام الرسالة أو المكالمة. لذا، إذا أراد صديق طفلك الاتصال به، فسيتعين عليك الموافقة على رقمه.

ولكن إذا كان طفلك البالغ من العمر 12 عاما يتلقى رسائل غريبة تبدو للبالغين، فيمكنك حظر هذا المرسل. وتتوفر هذه الميزة في تطبيقات الجهات الخارجية؛ ما قد يسمح للوالدين بالموافقة على من يدردش معه طفلهما ويتابعه ويصادقه في تطبيقات مثل إنستغرام. ولكن يجب على مطوري هذه التطبيقات اعتماد إطار عمل أبل أولاً.

من ميزات أمان الأطفال الأخرى التي سيتضمنها نظام iOS 26 طمس العري المكتشف أثناء مكالمات FaceTime وفي أي ألبومات مشتركة في تطبيق الصور على هاتف آيفون الخاص بالطفل.

وهذا مشابه لميزة مقدمة في نظام iOS 17 تسمى تحذيرات المحتوى الحساس. وباستخدام هذه الميزة، يمكنك اختيار إخفاء العري المكتشف في المحتوى المرسل إليك في تطبيقات مثل الرسائل. مع العلم أنه يتم تفعيل الميزة الجديدة تلقائيا لحساب طفلك.

تغييرات متجر التطبيقات

تشمل بعض تغييرات الأمان في نظام التشغيل iOS 26 تحديث تصنيفات العمر للتطبيقات في متجر تطبيقات أبل. بذلك، لن يعرض متجر أبل لطفلك أي تطبيقات يتجاوز تصنيفاتها نطاق قيود المحتوى الخاص بهم. وإذا وافقت على تنزيل طفلك تطبيقا تابعا لجهة خارجية على جهازه، يمكنك أيضا اختيار مشاركة نطاقه العمري مع مطور التطبيق.

بهذه الطريقة، سيتمكن طفلك من عرض المحتوى والميزات المناسبة لعمره داخل التطبيق دون الحاجة إلى الكشف عن تاريخ ميلاده الدقيق أو الالتفاف على قيود العمر بإدخال تاريخ ميلاد أقدم.