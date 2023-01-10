ذكاء اصطناعي يكتشف الكحول في الجسم من الصوت خلال 12 ثانية
طور باحثون بجامعة لاتروب الأسترالية، تقنية ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها اكتشاف إذا ما كان الشخص المراد فحصه في حالة سكر (ثَمِلَ) من خلال أخذ عينة صوتية منه مدتها 12 ثانية فقط.
وتعد تلك التقنية الجديدة التي أطلق عليها الباحثون اسم (ADLAIA) بديلًا رخيصًا لأجهزة اختبار الكحول عبر التنفس باهظة التكلفة، وفقًا لورقة بحثية نشرتها مجلة Alcohol.
ويمكن لتلك التقنية، أن تحدد على الفور مستوى السكر وإذا ما كان الشخص قد تجاوز الحد القانوني لشرب الكحول عبر تحليل تسجيل صوتي.
وتم تطوير الخوارزمية التي تعتمد على التعليم العميق، عبر مجموعة بيانات لـ 12360 مقطعا صوتيا مسجلة لحديث مخمورين.
ووفقًا للورقة البحثية، يمكن لخوارزمية ADLAIA تحديد أولئك الذين لديهم نسبة كحول في الدم من 0.05% فما فوق بدقة تصل إلى 70%، وأولئك الذين لديهم نسبة كحول 0.12 أو أعلى بدقة تصل إلى 76% تقريبًا.
وذكرت الورقة البحثية، أن هامش الخطأ في أجهزة التنفس هو 15٪ إلى 20٪.
وقال الباحث أبراهام ألبرت بونيلا، المشارك في البحث، إن "القدرة على تحديد الأفراد المخمورين بناءً على كلامهم فقط سيكون بديلاً أرخص بكثير للأنظمة الحالية، حيث يكون اختبار الكحول عن طريق التنفس في هذه الأماكن مكلفًا وغير موثوق به في كثير من الأحيان".
وتابع: "بالنظر إلى عدم إمكانية إجراء الأفراد العاديين اختبارًا يوميًا لمستويات الكحول في الدم عبر الأجهزة التي تعتمد على التنفس (تكلفتها من 40 إلى 130 دولارا) يمكن لـ ADLAIA أن توفر بديلًا شاملًا بميزانية مخفضة.
وأضاف: "الاختبار الذي يمكن أن يعتمد ببساطة على شخص يتحدث في ميكروفون سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة".
وأردف بونيلا أنه "بعد مزيد من التحسن في أدائها العام، يمكن دمج ADLAIA في تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها كأداة أولية لتحديد الأفراد المخمورين بالكحول.