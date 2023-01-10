ذكاء اصطناعي يكتشف الكحول في الجسم من الصوت خلال 12 ثانية

وتعد تلك التقنية الجديدة التي أطلق عليها الباحثون اسم (ADLAIA) بديلًا رخيصًا لأجهزة اختبار الكحول عبر التنفس باهظة التكلفة، وفقًا لورقة بحثية نشرتها مجلة Alcohol.

ويمكن لتلك التقنية، أن تحدد على الفور مستوى السكر وإذا ما كان الشخص قد تجاوز الحد القانوني لشرب الكحول عبر تحليل تسجيل صوتي.

وتم تطوير الخوارزمية التي تعتمد على التعليم العميق، عبر مجموعة بيانات لـ 12360 مقطعا صوتيا مسجلة لحديث مخمورين.