غوغل تخصص مليار دولار لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "غوغل" عن تخصيص استثمار بقيمة مليار دولار على مدى 3 سنوات بهدف دعم وتوفير التدريب والأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات التعليمية العليا والمنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة.

وتشمل المبادرة حاليا أكثر من 100 جامعة، من بينها شبكات جامعية كبرى مثل جامعة تكساس A&M ونورث كارولينا، حيث ستتلقى المؤسسات المشاركة موارد متنوعة تشمل تمويلا نقديا، ومزايا للحوسبة السحابية، وتراخيص مجانية للنسخة المتقدمة من روبوت الدردشة "جيميني" لتدريب الطلاب وإجراء الأبحاث.

وصرح جيمس مانيكا، نائب الرئيس الأول في جوجل، بأن الشركة تطمح لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الكليات المعتمدة غير الربحية في الولايات المتحدة، وتدرس تطبيق خطط مماثلة دوليا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

يأتي هذا الإعلان في سياق تنافسي مع شركات كبرى مثل مايكروسوفت، التي تعهدت مؤخرا بتقديم 4 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي في التعليم عالميا، بالإضافة إلى جهود مماثلة من شركات مثل "أوبن إيه.آي" و"أنثروبيك".