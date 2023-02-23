مرسيدس تكشف عن سيارة مصممة خصيصًا للمشاهير

وقالت شركة "مرسيدس" في استعراضها لمواصفات السيارة إنها تأتي مع مقاعد للتدليك، وتمنح زبائنها تجربة ترفيهية غامرة، خاصة في الفئة E الجديدة.

ويمكن الاستمتاع بالموسيقى والألعاب، ومحتوى البث المباشر في السيارة بكل الحواس تقريبًا، وسيتم إطلاق التصميم الداخلي المستقبلي للبيع هذا الصيف.

ويمكن للراكب الأمامي في "E-Class W214" الوصول إلى شاشة لمس ضخمة لاختيار مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية أو النقر على التطبيقات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تتميز السيارة بدرع بصرية متطورة قائمة على الكاميرا، مما يقلل من سطوع الشاشة، ويقلل من مخاطر التشتيت بالنسبة للسائق.

وقال توم ليجيت أخصائي تكنولوجيا المركبات في "Thatcham Research" إنه سيتم تزويد السيارة بأحدث نظام مراقبة للسائق لمنع مخاطر تشتيت انتباهه.