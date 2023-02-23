مرسيدس تكشف عن سيارة مصممة خصيصًا للمشاهير
كشفت شركة "مرسيدس - بنز" الألمانية النقاب عن سيارتها الجديدة من فئة E-class الشهيرة، ولكنها هذه المرة بتصميم خاص بالمشاهير والمؤثرين.
ويتميز التصميم الجديد بأنه يأتي مع شاشة لمس عملاقة، وكاميرا سيلفي، وتطبيقات مدمجة، بما في ذلك تطبيق "تيك توك" لعرض مقاطع الفيديو.
وقالت شركة "مرسيدس" في استعراضها لمواصفات السيارة إنها تأتي مع مقاعد للتدليك، وتمنح زبائنها تجربة ترفيهية غامرة، خاصة في الفئة E الجديدة.
ويمكن الاستمتاع بالموسيقى والألعاب، ومحتوى البث المباشر في السيارة بكل الحواس تقريبًا، وسيتم إطلاق التصميم الداخلي المستقبلي للبيع هذا الصيف.
ويمكن للراكب الأمامي في "E-Class W214" الوصول إلى شاشة لمس ضخمة لاختيار مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية أو النقر على التطبيقات.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تتميز السيارة بدرع بصرية متطورة قائمة على الكاميرا، مما يقلل من سطوع الشاشة، ويقلل من مخاطر التشتيت بالنسبة للسائق.
وقال توم ليجيت أخصائي تكنولوجيا المركبات في "Thatcham Research" إنه سيتم تزويد السيارة بأحدث نظام مراقبة للسائق لمنع مخاطر تشتيت انتباهه.
وتقوم الكاميرا (عادة ما تكون في شاشة السائق) بتحليل حركات عين السائق، ويمكنها اكتشاف ما إذا كانت العينان تنظران إلى شاشة الراكب الأمامي، ويتم تقليل سطوع شاشة الراكب وإصدار تحذير للسائق.
وعندما تكون السيارة متوقفة، يمكن للسائق المشاركة في مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت على سبيل المثال "ويبيكس"، والتقاط الصور ومقاطع فيديو شخصية.
وتشمل الميزات الرائعة الأخرى برنامجًا صحيًا مدمجًا يمكن أن يمنح الراكب أصواتًا مهدئة، وضوءًا للتنشيط، وجلسات تدليك، وبرنامجًا مضادًا لدوار الحركة يضمن عدم الشعور بالغثيان أثناء التصوير.