الصحة الرقمية.. أبل تستعد لإطلاق خدمة طبيب الذكاء الاصطناعي

تتجه شركة "أبل" إلى توسيع نطاق خدماتها في مجال الصحة الرقمية، حيث تستعد لإطلاق خدمة جديدة تُعرف باسم "+Apple Health".

ووفقًا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ"، فإن هذه الخدمة الجديدة ستعمل على تزويد المستخدمين بمدرب صحي شخصي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويقدم خطط تغذية مخصصة واقتراحات طبية فردية، مما يعزز حضور "أبل" في قطاع الرعاية الصحية المتنامي.

ومن المتوقع أن تنطلق الخدمة خلال العام المقبل كجزء من إعادة تصميم شاملة لتطبيق الصحة الخاص بالشركة (Health).

ومن الجدير بالذكر أن "أبل" قد استثمرت على مدى سنوات في مجال الصحة الرقمية من خلال منتجات مثل ساعتها الذكية، التي تتيح مراقبة اللياقة البدنية وضربات القلب وجودة النوم.

ويأتي إطلاق خدمة "+Health" ليضيف طبقة جديدة من الإرشاد اليومي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بخلاف خدمة "+Apple Fitness" التي تركز على التدريبات المُسجلة بإشراف مدربين بشريين.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه "أبل" إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، إذ يواجه قطاع الخدمات، وهو المصدر الثاني لتحقيق الأرباح بعد هواتف "آيفون" تحديات كبيرة.

وتشمل هذه التحديات قرارات قضائية في الولايات المتحدة تهدد نموذج المشتريات داخل التطبيقات، إضافة إلى احتمالية إلغاء صفقة البحث مع "غوغل"، التي تدر نحو 20 مليار دولار سنويًا. وتشير التقديرات إلى أن هذه التطورات قد تعرض ما يقارب 40% من إيرادات خدمات "أبل" للخطر.

وفي محاولة للتوسع، أطلقت الشركة الشهر الماضي خطة ضمان جديدة باسم "AppleCare One" تغطي 3 أجهزة مقابل 20 دولارًا شهريًا، كما رفعت سعر خدمة "+Apple TV" حديثًا من 10 دولارات إلى 13 دولارًا.

ويُنظر إلى خدمة "+Health" على أنها خطوة إستراتيجية لدخول سوق الصحة الرقمية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.

ومع ذلك، فإن نجاح الخدمة سيظل مرهونًا بقدرة "أبل" على تطوير تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد تأجيل مزايا "سيري" المتقدمة حتى عام 2026، وهو ما وضع الشركة في مرمى الانتقادات، وجعل جهودها في هذا المجال موضع شك.