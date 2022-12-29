ابتكار مادة بناء دون إسمنت تمتص الكربون

ابتكرت شركة "كاربيكريت" الكندية، خلطة بناء يمكنها أن تكون حلا بيئيا للتغير المناخي، دون إسمنت، وتعمل على امتصاص الكربون وإنتاج مواد ثانوية يمكن استخدامها في الصناعة، ما أهلها للحصول على براءة اختراع.

ويدخل الإسمنت كمكون أساسي في خلطات "البيتون" التقليدية الأكثر استخداما في عمليات البناء والتشييد، ولكنه يسبب انبعاثات بنسبة 8% من ثاني أكسيد الكربون.

وقال يوري ميتكو، مدير التسويق في الشركة: "يسمح إنتاج طن واحد من خلطة (كاربيكريت) الجديدة بإزالة 150 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون من الجو"، وفقا لموقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".