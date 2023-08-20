مع بدء العام الدراسي.. إلكترونيات ضرورية لأبنائك
أصبحت بعض الأجهزة الإلكترونية أدوات أساسية للطلبة في مراحلهم التعليمية، لتسهل عليهم وتساعدهم في إنجاز واجباتهم ومراجعة دروسهم، والاحتفاظ بأهم الملفات، وإنشاء المشاريع الأكاديمية.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الأجهزة، وفقًا لما أورده موقع "aitnews"، وهي كالتالي:
حاسوب محمول تعليمي
يُعد الحاسوب المحمول ضروريًا لأي طالب، سواء لأخذ الملاحظات في الفصل الدراسي أو إعداد مشاريع جماعية، أو للاحتفاظ بنسخ إلكترونية من المواد الأكاديمية.
ويُعد حاسوب "Dell XPS 15" خيارًا مناسبًا للطلبة، لأنه خفيف الوزن، ويحتوي على معالج قوي، وشاشة ذات مواصفات ممتازة، ومكبرات صوت عالية الجودة.
كما يجعل تصميم حاسوب "MacBook Pro M2" الأنيق ووزنه المتوسط خيارًا ممتازًا للطلبة، كما أن عمر البطارية الطويل يجعله مناسبًا للعمل أثناء التنقل أو العمل في أماكن مختلفة قد لا يتوافر في بعضها مصدر للطاقة.
ويُعد حاسوب "MacBook Air M2" خيارًا ممتازًا من حيث التكلفة بالنسبة للطلبة مقارنةً بطرز "Pro"، إذ يتميز بعمر بطارية طويل يدوم حتى 18 ساعة، ويمكن نقله بسهولة بفضل تصميمه الفائق النحافة والخفيف الوزن.
هاتف مناسب
يحتاج طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية والكلية إلى هاتف ذكي لأغراض متعددة منها تصوير المحاضرات في بعض الأحيان، أو تسجيلها، وتدوين الملاحظات، وضبط التنبيهات والتذكيرات الخاصة بالمحاضرات والامتحانات.
وتُعد هواتف "أندرويد" الأنسب غالبًا للطلبة، لأن شاشتها كبيرة، ولديها الكاميرات ذات مواصفات جيدة، وبطارية كبيرة لا تحتاج إلى شحن متكرر خلال اليوم، كما أن سعره متوسطًا.
سماعات إلغاء الضوضاء
يحتاج الطلبة عند الدراسة إلى سماعات تدعم ميزة إلغاء الضوضاء (ANC)، وأبرزها سماعات "Airpods Pro 2" من أبل، وسماعات "Ugreen HiTune T32"، وسماعات "Galaxy Buds Pro" من سامسونغ.
جهاز لوحي مناسب
يحتاج طلبة الجامعات إلى جهاز لوحي؛ لأنه أصغر وأخف وزنًا من الحاسوب المحمول، ويمكن استخدامه للدراسة، ومشاهدة الفيديوهات، والدورات التعليمية.
وتقع على رأس الأجهزة اللوحية للمناسبة للطلبة، جهاز "+جالاكسي تاب S9" من سامسونغ، وجهاز "بيكسل تابلت" اللوحي من "غوغل"، وجهاز "وان بلس باد" اللوحي.
تُضاف إليها تشكيلة "أيباد" من "أبل"، ومنها: "أيباد 22" (الجيل العاشر)، و"أيباد إير" (الجيل الخامس)، و" أيباد ميني" (الجيل السادس)، و"أيباد برو".
شاحن محمول
أصبح الشاحن المحمول ضروريًا لتشغيل الأجهزة أثناء التنقل في الجامعة، حيثُ يوجد العديد من الشواحن السلكية السريعة، مثل شواحن شركة "أنكر".
وتوجد أيضًا شواحن لاسلكية متعددة الاستخدامات تتيح شحن الهاتف، والساعة الذكية، والسماعات اللاسلكية دون الحاجة إلى كابلات.
جهاز رياضي
تعد ممارسة التمارين الرياضية مهمة للتخفيف من التوتر النتاج عن دراسة الطلبة، ومن شأنها أيضًا زيادة التركيز والإنتاجية لهم.
ويعد الحصول على جهاز رياضي صغير في البيت لاستخدامه في أي وقت خيارًا مناسبًا للطبلة.
مكبرات الصوت الذكية
من الممكن أن تكون مكبرات الصوت الذكية مفيدة للطلبة، إذ يمكن استخدامها للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، أو قراءة المقالات والموضوعات العلمية، وتقديم الشروحات.
وهناك شركات اعتمدت اللغة العربية في مساعداتها الذكية ومكبراتها الصوتية وذلك لكسب شريحة واسعة من المستخدمين في الدول العربية.