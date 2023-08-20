مع بدء العام الدراسي.. إلكترونيات ضرورية لأبنائك

أصبحت بعض الأجهزة الإلكترونية أدوات أساسية للطلبة في مراحلهم التعليمية، لتسهل عليهم وتساعدهم في إنجاز واجباتهم ومراجعة دروسهم، والاحتفاظ بأهم الملفات، وإنشاء المشاريع الأكاديمية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الأجهزة، وفقًا لما أورده موقع "aitnews"، وهي كالتالي:

حاسوب محمول تعليمي

يُعد الحاسوب المحمول ضروريًا لأي طالب، سواء لأخذ الملاحظات في الفصل الدراسي أو إعداد مشاريع جماعية، أو للاحتفاظ بنسخ إلكترونية من المواد الأكاديمية.

ويُعد حاسوب "Dell XPS 15" خيارًا مناسبًا للطلبة، لأنه خفيف الوزن، ويحتوي على معالج قوي، وشاشة ذات مواصفات ممتازة، ومكبرات صوت عالية الجودة.