"ميتا" تطلق نموذج ذكاء صناعي لمعالجة الصور وتحليلها

وأضافت أن كبير علماء الذكاء الصناعي "يان لوكان" يدعم هذا النهج الذي يتضمن نوعًا من التفكير الشبيه بالبشر، ويساعد التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة في الصور المولدة بواسطة الذكاء الصناعي، مثل أن تظهر يد الإنسان بأصابع زائدة.

وقال رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرغ، التي تملك فيسبوك وإنستغرام، ومن أكثر ناشري أبحاث الذكاء الصناعي مفتوحة المصدر عبر مختبر الأبحاث الداخلي الخاص بها، إن مشاركة النماذج التي طورها باحثو "ميتا" يمكن أن تساعد الشركة من خلال تحفيز الابتكار، واكتشاف ثغرات الأمان، وخفض التكاليف.

وفي وقت سابق في أبريل / نيسان، أكد مارك للمستثمرين أنه "بالنسبة لنا، من الأفضل أن يوحد هذا القطاع المعايير إزاء ما نستخدمه من أدوات أساسية، وبالتالي يمكننا الاستفادة من التحسينات التي يجريها الآخرون".

ويرفض المسؤولون التنفيذيون للشركة، حتى الآن، تحذيرات الآخرين في القطاع بشأن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا، وامتنعوا، الشهر الماضي، عن التوقيع على بيان وصف تلك المخاطر بأنها مساوية لمخاطر الأوبئة والحروب رغم تأييد كبار المسؤولين التنفيذيين في أوبن إيه.آي، وديب مايند، ومايكروسوفت، وغوغل، لذلك البيان.