تقنية خيال علمي.. الدماغ البشري يتحكم عن بعد بالأجهزة

طور باحثون من جامعة "سيدني" للتقنية، مستشعرًا حيويًا يسمح للمستخدمين بتشغيل مختلف الأجهزة والروبوتات والآلات عن بعد، بواسطة إشارات الدماغ دون الحاجة إلى إصدار أوامر صوتية أو أزرار أو شاشات لمس.

وتعاون الباحثون مع الجيش الأسترالي لتطوير الواجهة الحاسوبية الدماغية المتقدمة، بهدف توظيفها في أغراض دفاعية وصناعية فضلًا عن استخدامها في قطاع الطيران والمجال الطبي؛ مثل التحكم بكرسي متحرك أو إجراء عملية جراحية عن بُعد.