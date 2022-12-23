الحصاد التقني.. مزايا رائدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في 2022

ذراع اصطناعية ثورية

ونجح مُبتكرون حول العالم من وضع التقنيات الحديثة في خدمة فاقدي الأطراف موفرين حساسات ضغط غير مسبوقة على رؤوس أصابع الطرف الاصطناعي، ليتمكن مستخدمها من حمل الأشياء بطريقة صحيحة وبضغط مناسب.

وفي هذا الإطار، طورت شركة "آتوم ليمبس" الناشئة، في مارس/آذار 2022، ذراع "آتوم تتش" الاصطناعية الأولى من نوعها، وتعمل بكفاءة عالية تقارب عمل الأطراف البشرية، مع نطاق حركة شبه كامل.

والذراع ليست طرفا اصطناعيا بالمعنى المتعارف عليه، بل تعمل بشكل مشابه جدا للذراع العادية، ويمكن ارتداؤها طوال اليوم دون إزعاج.

وتتصل الذراع بجهاز قابل للارتداء (طرف الكم) يتصل بدوره بقميص مع واجهة مدمجة تصل بين الدماغ والحاسوب، وتكتشف الإشارات من جسم المستخدم للتحكم به، وهو لا يحتاج إلى جراحة وسهل الاستخدام ومنخفض التكلفة.

ويتسم سوق الأطراف الاصطناعية بالضخامة، ويقدر بحوالي 800 مليار دولار، بمنتجات تتوفر لحوالي 65 مليون مصاب، ويكمن الأمل بالروبوتات الحديثة والأجهزة عالية التقنية القابلة للارتداء.