الحصاد التقني.. مزايا رائدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في 2022
شهد العام 2022 اهتماما ملحوظا بتطوير تقنيات رائدة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ووفّر العلم فرصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة للتجول وممارسة التمارين الرياضية وركوب الدراجات وإنجاز كثير من نشاطات الحياة الطبيعية.
ويستعرض "إرم نيوز" نبذة عن أبرز تلك الابتكارات:
ذراع اصطناعية ثورية
ونجح مُبتكرون حول العالم من وضع التقنيات الحديثة في خدمة فاقدي الأطراف موفرين حساسات ضغط غير مسبوقة على رؤوس أصابع الطرف الاصطناعي، ليتمكن مستخدمها من حمل الأشياء بطريقة صحيحة وبضغط مناسب.
وفي هذا الإطار، طورت شركة "آتوم ليمبس" الناشئة، في مارس/آذار 2022، ذراع "آتوم تتش" الاصطناعية الأولى من نوعها، وتعمل بكفاءة عالية تقارب عمل الأطراف البشرية، مع نطاق حركة شبه كامل.
والذراع ليست طرفا اصطناعيا بالمعنى المتعارف عليه، بل تعمل بشكل مشابه جدا للذراع العادية، ويمكن ارتداؤها طوال اليوم دون إزعاج.
وتتصل الذراع بجهاز قابل للارتداء (طرف الكم) يتصل بدوره بقميص مع واجهة مدمجة تصل بين الدماغ والحاسوب، وتكتشف الإشارات من جسم المستخدم للتحكم به، وهو لا يحتاج إلى جراحة وسهل الاستخدام ومنخفض التكلفة.
ويتسم سوق الأطراف الاصطناعية بالضخامة، ويقدر بحوالي 800 مليار دولار، بمنتجات تتوفر لحوالي 65 مليون مصاب، ويكمن الأمل بالروبوتات الحديثة والأجهزة عالية التقنية القابلة للارتداء.
تقنية قابلة للارتداء
وأطلق باحثون من مستشفى "بروكس ريهابيليتيشن" الأمريكي لإعادة التأهيل، بالتعاون مع كلية "جورجيا تك" للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، مطلع العام الحالي، تقنية "ماغ تراك" لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة الحركية، على أداء حركي أفضل، باستخدام تشغيل مستقل لأدوات إلكترونية.
وتساعد التقنية الجديدة مستخدمي الكراسي المتحركة على التحكم بهواتفهم النقالة والحواسيب وقيادة الكراسي الكهربائية المتحركة، باستخدام وحدة تحكم بديلة متعددة الوسائط.
وصمم الفريق الجهاز الجديد ليكون قابلا للارتداء ولاسلكيا، مع قدرة عالية على التكيف مع حالة المستخدم الخاصة. وصنعوا الجهاز بناء على تقنية أقدم، وهي توجيه الأوامر باستخدام اللسان، في تفاعل معقد بين الإنسان والآلة لتحسين نوعية حياة المستخدمين.
ويسمح "ماغ تراك" بأداء مجموعة متنوعة من المهمات المعقدة، من خلال وحدة تحكم تستخدم حركات اللسان والرأس. وتلتقط التقنية الجديدة الإشارات باستخدام نظارات، وحساس صغير لاقتفاء يُثبَّت على اللسان بشكل مؤقت، ما يسمح بأداء مهمات معقدة على الحاسوب والقيام بمناورات متقدمة عند قيادة الكرسي الكهربائي.
اندماج أكبر مع العضلات
وفي مارس/آذار 2022، أعلن باحثون من جامعة "آلتو" الفنلندية، بتعاون مع مستشفى جامعة "هلسنكي" الفنلندية وجامعة "لندن إمبريال" وتمويل من أكاديمية فنلندا ومجلس البحوث الأوروبي، عن إطلاق أطراف اصطناعية علوية، بشكل يجعلها أكثر اندماجا مع العضلات.
ويتحكم مبتورو الأطراف العلوية بالطرف الاصطناعي الروبوتي من خلال تقلص عضلاتهم المتبقية، بناء على تقنية اتصال قائمة على إشارات كهربائية تنتجها العضلات والطرف الاصطناعي تعرف باسم "الواجهة الكهربائية العضلية".
وتستخدم الأطراف الاصطناعية الحديثة خوارزميات التعلم الآلي؛ ما يساعد على تفسير الإشارات الكهربائية الناشئة من عضلات المريض.
التقنية تخدم فاقدي السمع
وأطلق باحثون في شركة التقنية الحيوية "فريكوانسيثيرابيوتيكس" الأمريكية، بالتعاون مع معهد "ماساتشوستس" للتقنية، في الشهر ذاته، طريقة لعلاج فقدان السمع، قائمة على تحفيز نمو خلايا الشعر في الأذن الداخلية، من خلال استخدام الخلايا الجذعية للأمعاء.
واستخدم الباحثون جزيئات صغيرة لبرمجة خلايا المعدة وحقنها داخل الأذن لإنشاء خلايا الشعر الصغيرة المولدة لحس السمع، وبعد تجارب سريرية على أكثر من 200 مريض، لمس الباحثون تحسنا في السمع، إذ أبدى بعض المرضى تحسنا في إدراك الكلام بعد حقنة واحدة، مع استجابات استمرت قرابة عامين.
ومن المتوقع أن يعاني نحو 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم مشكلات في السمع بحلول 2050، أي ما نسبته شخص واحد من كل أربعة، وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية العام الماضي شدد على الحاجة إلى العمل سريعا على تعزيز جهود الوقاية من فقدان السمع وعلاجه.
مساعدة أصحاب الإعاقات الذهنية
وفي مايو/أيار 2022، أطلق باحثون في كلية "آي تي" الأسترالية، مجموعة لوحات دائرية مطبوعة ومرمزة بألوان مخصصة، مع عناصر تحكم كبيرة ورموز، تحت مسمى "ترونيك بوردس" لمساعدة أصحاب الإعاقة الذهنية على التعامل مع التقنيات الحديثة.
وتتكيف اللوحات الدائرية بفضل آلية الترميز مع أصحاب الإعاقات الذهنية لتمكينهم من استخدام قدرات فكرية متنوعة بسهولة وسلاسة.
ويمكن دمج اللوحات مع الشريط الموصل ومكونات إلكترونية أخرى؛ مثل مصابيح ليد ومحركات اهتزاز وطنانات وأزرار ضغط وغيرها من الأدوات، لإنشاء دوائر إلكترونية.
وأشار الباحثون في دراستهم إلى تمكن المرضى المشاركين بدرجات متفاوتة من الإعاقة، من التفاعل المنطقي مع اللوحات وإكمال الدوائر العملية، وتمكن بعض المرضى من الإبداع وصياغة وإنشاء أشياء ذات مغزى شخصي، مثل إضافة أضواء إلى المرآة وصندوق الموسيقى الذي يغير الألحان باستخدام مفتاح الشريحة.
التحكم الذكي
وأعلن باحثون من "الجامعة الوطنية" في سنغافورة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن إطلاق نظام ذكي هو الأول من نوعه، يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالتحكم بالأجهزة الذكية والكراسي المتحركة من خلال ارتداء جهاز فموي ذكي، يترجم نماذج العض المعقدة بدقة وسرعة، ليحولها إلى أوامر تحكم بالأجهزة الإلكترونية.
ونجح الباحثون في تصميم أجهزة استشعار للضغط تستطيع رصد نماذج العض، وتحويلها إلى بيانات محددة بدقة 98%، يمكن إدخالها إلى الأجهزة الذكية من خلال ترجمتها إلى أوامر رقمية.
وتفيد قوة العض في إصدار أوامر دقيقة للتحكم، ولا تتطلب مهارات عالية، بل أنماطا معينة من حركة الأسنان. وطور الباحثون جهاز الاستشعار بالاعتماد على طبقات رقيقة تحتوي على الفوسفور الذي يطلق ضوءا عند الضغط عليه.
ويحتوي الجهاز الفموي على طبقات عدة، ويؤدي العض إلى تغير شكل الطبقات وإصدارها ضوءا يختلف مع اختلاف الشدة، ويمكن معالجته بواسطة نموذج خوارزمية لتعلم الآلة.