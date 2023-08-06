إيلون ماسك يعلن بث نزاله مع مارك زوكربيرغ عبر "إكس"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، أن النزال المزمع بينه وبين المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، سيبث مباشرة عبر منصة "إكس" (تويتر) سابقًا.

وقال ماسك وهو مالك شركة "إكس" إن "المعركة مع وكبيرغ ستبث مباشرة على إكس"، مؤكدًا أن كافة عائدات هذا النزال "ستذهب إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".

وأكد ماسك بأنه مستعد للقتال مع المدير التنفيذي لميتا، حيث قال في تغريدة "أنا أرفع الأثقال طوال اليوم، أستعد للقتال"، مضيفًا "ليس لدي الوقت لممارسة الرياضة، لذلك أحضرها (الأثقال) للعمل".

ورغم أن الأمر يبدو وكأنه مزحة، لكن ماسك وزوكربيرغ، قد ينظمان قريبًا مباراة قتالية حقيقية، بحسب ما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.