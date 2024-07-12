ميزة جديدة.. تحكموا بمجموعات "الواتساب" بشكل أكبر

بفضل أحدث ميزات الأمان، يسعى تطبيق واتساب لمساعدة المستخدمين على الاختيار بسهولة أكبر إذا كانوا يريدون الخروج من المجموعة أو البقاء فيها.

ومن المعروف أن الجهات الفاعلة السيئة تضيف مستخدمين إلى مجموعات واتساب غير المعروفة من أجل الترويج للعملات المشفرة أو عمليات الاحتيال، على أمل أن يقع شخص ما في شركهم.

ويمكن أيضًا أن يتعرض المستخدمون للرسائل غير المرغوب فيها بعد إضافتهم إلى هذه المجموعات.

ومن الجدير ذكره أن واتساب قرر في وقت سابق منح مستخدميه مزيدًا من التحكم في من يمكنهم إضافته إلى المجموعة.

والآن، يمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات والانتقال إلى الحساب، من ثم الخصوصية وبعدها المجموعات، حيث يمكنهم الاختيار من بين ثلاثة خيارات هي "الجميع" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".

منح المزيد من المعلومات

وتهدف ميزة جديدة في تطبيق واتساب إلى الحفاظ على أمان المستخدمين من خلال منحهم المزيد من المعلومات حول المجموعة قبل الانضمام إليها.

وهذا يعني أنه في المرة القادمة التي يضيفك فيها شخص لا تعرفه إلى مجموعة على واتساب، ستظهر لك تفاصيل إضافية مثل من أضافك ومتى تم إنشاء المجموعة ومن أنشأها.

وقالت المنصة المملوكة لـ "Meta"، إن ميزة أمان المستخدم المحددة هذه تهدف إلى مساعدة شخص ما على اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن ما إذا كانت هذه مجموعة يعرفها أو يريد أن يكون جزءًا منها أم لا. وأكدت أن هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا التقيت للتو بشخص أو مجموعة من الأشخاص، ولم تقم بحفظهم بعد في جهات الاتصال الخاصة بك.

وعلى الرغم من أن الميزة قد تكون متاحة بالفعل لبعض مستخدمي واتساب، إلا أنه سيتم طرحها للجميع على المنصة في الأسابيع المقبلة.

ميزات أخرى قادمة

وتعمل واتساب أيضًا على ميزة جديدة ستكون مفيدة جدًا عندما يرسل لك شخص غريب رسالة نصية.

وفي هذه الحالة أيضًا، قال تطبيق واتساب إنه سيزود المستخدم بمزيد من المعلومات حول صاحب الحساب الذي أرسل الرسالة.

ويقال أيضا إن تطبيق واتساب يعمل على تحديث جديد لبرنامج الدردشة الآلي الخاص به والمسمى "Meta AI" لتعزيز قدراته على التفاعل مع الصور.

وسيسمح التحديث بالرد على الصور التي يرسلها المستخدمون وتحريرها فورًا.