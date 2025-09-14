الصين.. تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات (فيديو)

أعلن فريق من العلماء الصينيين عن تطوير أول روبوت ذكي في العالم مخصّص لتربية النباتات بشكل كامل، في خطوة من شأنها إحداث تحول نوعي في قطاع الزراعة الحديثة.

ويُعد هذا الابتكار تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث يتمتع الروبوت بالقدرة على أداء المهام المتعلقة بعملية التربية الهجينة للنباتات؛ ما يسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه هذا المجال.

والروبوت الجديد يتيح فرصا كبيرة لتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ، مع خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة؛ الأمر الذي يمثل خطوة واعدة في دعم الأمن الغذائي العالمي وخدمة مصالح البشرية على المدى الطويل.

ويُتوقع أن يُحدث هذا الروبوت الذكي نقلة نوعية في طرق إدارة الزراعة وتطوير السلالات النباتية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الابتكار في ظل تغير المناخ والنمو السكاني المتسارع.