إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد طائرة مسيّرة

logo
علوم وتقنية

الصين.. تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات (فيديو)

الصين.. تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات (فيديو)
استخدام الروبوتات الذكية في الزراعة - تعبيريةالمصدر: وسائل التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن فريق من العلماء الصينيين عن تطوير أول روبوت ذكي في العالم مخصّص لتربية النباتات بشكل كامل، في خطوة من شأنها إحداث تحول نوعي في قطاع الزراعة الحديثة.

ويُعد هذا الابتكار تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث يتمتع الروبوت بالقدرة على أداء المهام المتعلقة بعملية التربية الهجينة للنباتات؛ ما يسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه هذا المجال.

والروبوت الجديد يتيح فرصا كبيرة لتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ، مع خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة؛ الأمر الذي يمثل خطوة واعدة في دعم الأمن الغذائي العالمي وخدمة مصالح البشرية على المدى الطويل.

ويُتوقع أن يُحدث هذا الروبوت الذكي نقلة نوعية في طرق إدارة الزراعة وتطوير السلالات النباتية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الابتكار في ظل تغير المناخ والنمو السكاني المتسارع.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC