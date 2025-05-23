وداعًا سيري.. تغيير تاريخي في آيفون ونظام "iOS"

لطالما كان المساعد الافتراضي ركنًا أساسًا في شركة أبل لسنوات، لكن الأمر قد يتغير الآن، بعد سماح الشركة باستبدال سيري بمساعدين صوتيين آخرين.

ولا يتخيل الكثيرون عالمًا لا يكون فيه "سيري" حاضرًا لتلبية جميع احتياجاتهم والإجابة عن جميع أسئلتهم.

لكن الآن، فتحت أبل نظام iOS لتطبيقات الجهات الخارجية، وقد يختفي سيري من أجهزة آيفون.

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أحد أكبر التغييرات

وقبل أكثر من عام بقليل، اضطرت أبل لإجراء هذا التغيير، وأصبح أحد أكبر التغييرات في تاريخ آيفون، وسمح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بتثبيت التطبيقات من خلال متاجر خارجية.

وكانت هذه خطوة غير مسبوقة، فحتى ذلك الحين، كانت أبل تختار بعناية الشركات التي يمكنها التفاعل مع أجهزتها.

وبالفعل، بدأت أبل بإعادة تصميم بعض أنظمة تشغيلها الخاصة لتتكيف مع لوائح الاتحاد الأوروبي المُخطط لها، والتي ستُجبرها على السماح للمستخدمين باستبدال سيري بمساعدين صوتيين آخرين.

ولا يستطيع إجبار أبل على إجراء مثل هذه التغييرات، إلا إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل حدود الاتحاد.

ومع أن "سيري" هو المساعد الافتراضي لشركة أبل، ولكن مع صعود الذكاء الاصطناعي، لم تعد هي الأداة الوحيدة أو الأكثر كفاءة في الإجابة على الاستفسارات، وهذا يعني أن المستخدمين قد يضطرون إلى استخدام موارد أكثر جودة لتحل محلها.

ومع ذلك، من المهم التذكير بأن أبل لم تؤكد هذا الخبر.

المزيد من التكامل

ولعل التغيير الآخر الأهم هو أن أبل تخطط للتكامل مع "ChatGPT"، تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أحدثت ضجة كبيرة في العالم.

وبفضل هذه الشراكة الجديدة، ستتمكن أبل من استخدام روبوت المحادثة "OpenAI" للإجابة عن الاستفسارات التي لا يستطيع سيري الإجابة عنها.

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وفي السياق عينه، أعلنت شركة أبل بالفعل أنها تعمل على توفير المزيد من التكامل في نظام التشغيل، ومن المتوقع أن تتيح للمستخدمين استخدام جيميني الخاص على "غوغل" بنفس طريقة استخدام "ChatGPT" الحالية.

وكذلك، أفادت التسريبات أن أبل تجري محادثات مع "Perplexity" أيضًا، لتوفير نسخة من أداة الذكاء الاصطناعي مخصصة لهواتف آيفون.