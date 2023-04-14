حاملا المسبار "جوس".. نجاح إقلاع صاروخ "أريان 5" الأوروبي

نجحت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "أريان 5" حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة، بحثا عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض.

وأُطلق الصاروخ من قاعدة كورو الجوية في غويانا الفرنسية عند الساعة (12:14 ت غ)، بعد 24 ساعة على إرجاء المهمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد انفصل المسبار "جوس" البالغة زنته ستة أطنان، عن الصاروخ حسب الخطة الموضوعة بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع، على علو يقرب من 1500 كيلومتر.

وأفادت الفرق الموجودة في موقع الإطلاق، أن مسار الصاروخ بعد إقلاعه جاء مطابقاً لما هو متوقع.