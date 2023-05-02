الإمارات تنشر لقطات فريدة من سير سلطان النيادي في الفضاء

نشر مركز "محمد بن راشد للفضاء" بدولة الإمارات، صورًا فريدة، للمهمة التاريخية التي خاضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوم الـ28 من أبريل الماضي.

وكان سلطان النيادي، الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية، منذ عدة أشهر، على موعد مع التاريخ، إذ أصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء خارج المحطة لأداء مهام علمية.

وأصبحت دولة الإمارات بهذا الإنجاز الدولة رقم 10 على مستوى العالم، التي تطلق مهمات سير خارج محطة الفضاء الدولية.