الإمارات تنشر لقطات فريدة من سير سلطان النيادي في الفضاء
نشر مركز "محمد بن راشد للفضاء" بدولة الإمارات، صورًا فريدة، للمهمة التاريخية التي خاضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوم الـ28 من أبريل الماضي.
وكان سلطان النيادي، الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية، منذ عدة أشهر، على موعد مع التاريخ، إذ أصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء خارج المحطة لأداء مهام علمية.
وأصبحت دولة الإمارات بهذا الإنجاز الدولة رقم 10 على مستوى العالم، التي تطلق مهمات سير خارج محطة الفضاء الدولية.
وقال سالم حميد المري مدير "مركز محمد بن راشد للفضاء" معلقًا: "اطلعتُ من رائد الفضاء سلطان النيادي على ملخص حول مهمة السير في الفضاء التي خاضها".
وأضاف: "سلطان أكد لي أنها كانت تجربة رائعة طبَّق خلالها ما تم الاستعداد له خلال التدريبات".
وخاطب المري النيادي قائلًا: "فخورون بك سلطان.. قدَّمت أداءً ممتازًا على الرغم من صعوبة المهمة التي استمرت لـ 7 ساعات.. وبقائك لأكثر من 9 ساعات مرتديًا بدلة السير في الفضاء".
وختم المري رسالته للنيادي قائلًا: "منذ انطلاق المهمة حققتَ إنجازات تاريخية.. وبإذن الله سيستمر هذه النجاح خلال الأشهر المتبقية".