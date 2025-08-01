لمحبي المغامرات.. "DJI" تطلق كاميرا أكشن 360 درجة

أعلنت DJI إطلاق كاميرا Osmo 360، وهي أول كاميرا أكشن بزاوية 360 درجة من إنتاجها، حيث يمكنها مقاومة الظروف القاسية ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة على حد سواء.

المواصفات التقنية

تستخدم Osmo 360 مستشعري CMOS، تجمعهما بمستشعر واحد بقياس عند التسجيل بزاوية 360 درجة، وتستخدم DJI مستشعرات HDR مربعة، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال، ومصممة خصيصًا للتصوير بزاوية 360 درجة.

وتتميز هذه المستشعرات بفتحة عدسة f1.9، مع نطاق ISO يتراوح بين 100 و51200.

وتستطيع الكاميرتان المدمجتان تصوير فيديوهات بدقة بدقة 8K بمعدل 50 إطارًا في الثانية، مع إمكانية التصوير المتواصل بهذه الدقة بمعدل 30 إطارًا في الثانية لمدة 100 دقيقة، كما يمكنها تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل يصل إلى 100 إطار في الثانية.

ويمكن أيضًا تسجيل فيديوهات بعدسة واحدة بدقة تصل إلى 5K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، أو فيديوهات بزاوية فائقة الاتساع بعدسة واحدة بدقة تصل إلى 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

وتتميز كاميرا Osmo 360 بقدرات تسجيل مذهلة، حيث يمكنها تسجيل ما يصل إلى ساعة ونصف في درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وتتضمن كاميرا Osmo 360 ميزات مثل HorizonSteady لضمان ثبات اللقطات حتى عند ارتجاج الكاميرا.

وتتميز Osmo 360 بشاشة مقاس 2 بوصة، وتحتوي على سعة تخزين مدمجة تبلغ 128 غيغابايت، منها 105 غيغابايت متاحة، مع إمكانية توسيع الذاكرة ببطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

كما أنها مزودة بتقنيتي Wi-Fi 6 وبلوتوث مدمجتين، ويمكن بدء التسجيل باستخدام إيماءات اليد والأوامر الصوتية.