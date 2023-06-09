ستوكهولم تطلق أول مركب كهربائي ذاتي القيادة

وسيبدأ المركب المسمى "إم إف إستيل"، الذي بلغت كلفة نموذجه الأول نحو 1,5 مليون يورو، بالتنقل ضمن رحلات قصيرة تصل إلى بضع مئات الأمتار بين جزر عدة وسط ستوكهولم، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

ويضم المركب على متنه قائدًا يتولى الإشراف عليه من دون استخدام أدوات التحكم.

ويتوقع أن يصبح المركب "مستقلًا بصورة كاملة" في وقت لاحق، بحسب تأكيدات هيرغستاد-أولسن الذي أعرب عن أمله في زيادة عدد المراكب التي تجول في ستوكهولم وخارجها.

بدوره، أوضح مسؤول العمليات في شركة "تورغاتن"، إريك نيلسن، أن استقلالية المركب الصغير الذي يبلغ طوله نحو عشرة أمتار تعود إلى أنظمة مختلفة.

وتابع: "ثمة رادار إيه آي إس، وكاميرات إضافية، وأنظمة موجات فوق صوتية، تتيح لنا رصد" العوائق التي قد يواجهها المركب".

وأشار هيرغستاد-أولسن إلى أن "هذا النظام المستقل يعمل كالقبطان، فهو يرى ويقود مثله".

وأكدت الشركة ضمان سلامة الركاب الذي سيستقلون المركب.

وقال هيرغستاد-أولسن: "إذا ظهر زورق أمامنا، فسنراه في أقل من ثانية ونقوم بتحديث مسار" المركب.