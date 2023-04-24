في مهمة تاريخية.. الإمارات تترقب وصول المستكشف "راشد" للقمر
تترقب دولة الإمارات وصول المستكشف الفضائي "راشد" غداً الثلاثاء إلى سطح القمر، في مهمة تاريخية وصعبة، ولكنها ليست مستحيلة.
وأكد سالم حميد المري مدير عام "مركز محمد بن راشد للفضاء" أن هذا الأسبوع سيكون "تاريخياً" للإمارات.
وكتب عبر تويتر: "نبدأ أسبوعًا تاريخيًا لقطاع الفضاء الإماراتي والعربي.. غدًا موعد هبوط أول مهمة عربية على سطح القمر ونسبة النجاح المتوقعة 50%..".
وأضاف: "وفي 28 أبريل سيكون رائد الفضاء سلطان النيادي على موعد مع أول مهمة عربية للسير في الفضاء".
وعلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، المتواجد حالياً في محطة الفضاء الدولية، على ترقب وصول المستكشف "راشد" للقمر، مؤكداً صعوبة المهمة عبر التاريخ.
وقال عبر تويتر: "ننتظر غدًا وصول #المستكشف_راشد في أول مهمة إماراتية وعربية إلى سطح القمر".
وأضاف: "نسبة النجاح لا تتجاوز 50%.. المهمة صعبة وتاريخ مهمات الهبوط على سطح القمر يشهد بذلك.. كل التوفيق لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء بالوصول إلى القمر".
وأوضح أنه "خلال هذه المهمة ستتم تجربة تقنيات جديدة في مكان جديد على سطح القمر، وإن شاء الله ستتكلل هذه المهمة بالنجاح".
يشار إلى أن "مركز محمد بن راشد للفضاء" أطلق مؤخراً بالتعاون مع شركة Atlantic Productions تجربة "المستكشف راشد: مهمة على سطح القمر" التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز.
وتمنح التجربة الجديدة المستخدمين فرصة التعرف إلى مهمة المستكشف "راشد"، والتي من المتوقع أن تبدأ على سطح القمر يوم غد 25 أبريل.