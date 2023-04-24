في مهمة تاريخية.. الإمارات تترقب وصول المستكشف "راشد" للقمر

وعلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، المتواجد حالياً في محطة الفضاء الدولية، على ترقب وصول المستكشف "راشد" للقمر، مؤكداً صعوبة المهمة عبر التاريخ.

وقال عبر تويتر: "ننتظر غدًا وصول #المستكشف_راشد في أول مهمة إماراتية وعربية إلى سطح القمر".

وأضاف: "نسبة النجاح لا تتجاوز 50%.. المهمة صعبة وتاريخ مهمات الهبوط على سطح القمر يشهد بذلك.. كل التوفيق لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء بالوصول إلى القمر".

وأوضح أنه "خلال هذه المهمة ستتم تجربة تقنيات جديدة في مكان جديد على سطح القمر، وإن شاء الله ستتكلل هذه المهمة بالنجاح".