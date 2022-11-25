سوار إلكتروني لقياس ضربات القلب بمساعدة الهاتف الذكي

طور باحثون من جامعة "بيرمينغهام" البريطانية، سوارا قابلا للارتداء ويعمل بمساعدة الهاتف الذكي على رصد عدم انتظام ضربات القلب عند البالغين، وتشخيص حالات ضعف تدفق الدم إلى القلب.

وكشفت الدراسة عن إصابة 5% من المشاركين بالتجربة، بعد مضي 28 يوما على استخدام سوار اليد المرتبط بتطبيق على الهاتف الذكي.

وفي حين أن الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب هي الأكثر شيوعا بين أمراض القلب، فإنها أشبه ما تكون بجائحة تُصيب ملايين الأشخاص حول العالم وكبار السن بشكل خاص.