سوار إلكتروني لقياس ضربات القلب بمساعدة الهاتف الذكي
طور باحثون من جامعة "بيرمينغهام" البريطانية، سوارا قابلا للارتداء ويعمل بمساعدة الهاتف الذكي على رصد عدم انتظام ضربات القلب عند البالغين، وتشخيص حالات ضعف تدفق الدم إلى القلب.
وكشفت الدراسة عن إصابة 5% من المشاركين بالتجربة، بعد مضي 28 يوما على استخدام سوار اليد المرتبط بتطبيق على الهاتف الذكي.
وفي حين أن الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب هي الأكثر شيوعا بين أمراض القلب، فإنها أشبه ما تكون بجائحة تُصيب ملايين الأشخاص حول العالم وكبار السن بشكل خاص.
وأوضحت الدكتورة تريسا فابريتز، المشاركة في الدراسة، أن "الطرق السهلة لتحديد الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب ضرورية لإنقاذ الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة في الوقت المناسب؛ ما دفعنا إلى تطوير نظام رقمي بالكامل لتشخيص الإصابة بسهولة"، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
وتتضمن التقنية استخدام سوار لليد يحوي مستشعرا يرصد ضربات القلب ويرسلها إلى تطبيق على الهاتف الذكي، ما يسمح بمراقبة ضربات القلب باستمرار وعن بُعد، ويساعد الأطباء في فحص المرضى ضمن اختبارات تمتد حتى 8 أسابيع.
وقالت فابريتز: "كانت نسب تشخيص الإصابة مرتفعة في الأسابيع الأولى من المراقبة؛ ما يؤكد على أن فترات المراقبة القصيرة كافية لتشخيص المرضى البالغين".
وأضافت: "يمكن أن تفسح تقنيات الأجهزة الإلكترونية مجالا واسعا في المستقبل أمام استخدامها في الفحوصات الطبية للكشف عن أمراض القلب وتشخيصها مبكرا؛ ما يسمح بوضع خطط علاجية لإنقاذ عدد أكبر من المرضى".