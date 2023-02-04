استعدادا لرحلة طويلة بالفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي ينشر صور طاقم "سبيس إكس"
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم السبت، صورًا قال إنها رسمية لطاقم سبيس إكس Crew-6.
وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الصور الرسمية لطاقم سبيس إكس Crew-6! .. SpaceX Crew-6 official portraits are released!".
ومن المقرر أن ينطلق الرائد النيادي في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب إلى المحطة الدولية في 26 فبراير/شباط الجاري، كاختصاصي مهمة الطاقم الأساسي، بينما يكون زميله هزاع المنصوري ضمن الطاقم الاحتياطي، وفق ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" في وقت سابق.