طاقم سبيس إكس
طاقم سبيس إكس

استعدادا لرحلة طويلة بالفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي ينشر صور طاقم "سبيس إكس"

فريق التحرير
فريق التحرير

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم السبت، صورًا قال إنها رسمية لطاقم سبيس إكس Crew-6.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الصور الرسمية لطاقم سبيس إكس Crew-6! .. SpaceX Crew-6 official portraits are released!".

ومن المقرر أن ينطلق الرائد النيادي في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب إلى المحطة الدولية في 26 فبراير/شباط الجاري، كاختصاصي مهمة الطاقم الأساسي، بينما يكون زميله هزاع المنصوري ضمن الطاقم الاحتياطي، وفق ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" في وقت سابق.

طاقم سبيس إكس
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمته في محطة الفضاء الدولية
تقنية

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