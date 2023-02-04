استعدادا لرحلة طويلة بالفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي ينشر صور طاقم "سبيس إكس"

ومن المقرر أن ينطلق الرائد النيادي في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب إلى المحطة الدولية في 26 فبراير/شباط الجاري، كاختصاصي مهمة الطاقم الأساسي، بينما يكون زميله هزاع المنصوري ضمن الطاقم الاحتياطي، وفق ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" في وقت سابق.