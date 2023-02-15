تحقيق يكشف عن الأجهزة الأكثر صعوبة في الفك والإصلاح
كشف تحقيق أجرته منظمة تعنى بحقوق المستهلكين، أن أجهزة "أبل" هي أكثر الأجهزة التي يصعب إصلاحها، تليها أجهزة شركتي "غوغل" و"مايكروسوفت".
وأظهر التحقيق، الذي أعدته ما تسمى "مجموعة أبحاث المصلحة العامة" (PIRG) أن "أفضل الأجهزة التي يمكن إصلاحها والتي ينصح بها هي تلك التي تندرج تحت علامة ديل - Dell" التجارية.
وتعد هذه المجموعة منظمة أمريكية غير ربحية وجزءا من حركة "الحق في الإصلاح"، التي تضغط على عمالقة التكنولوجيا لتسهيل إصلاح الأجهزة والمساعدة في تقليل النفايات الإلكترونية.
وبحسب التحقيق، فإنك إذا كنت تريد جهاز "كمبيوتر محمول" يدوم، يشير تقرير جديد إلى أنك قد ترغب في اختيار حاسب من "ديل" بدلا من "أبل ماك".
وكانت أجهزة "ماك بوك" من "أبل" أصعب مرتين في فتحها وإصلاحها من الخيارات الأرخص التي تبيعها "ديل"، والتي وجد أنها تحتوي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأكثر قابلية للإصلاح.
وفي فئة الهواتف الذكية، احتلت أجهزة "آيفون" من "أبل" المرتبة الأدنى من حيث "قابلية الإصلاح"، بينما احتلت أجهزة "موتورولا" التي اشتهرت بهواتفها القديمة المرتبة الأعلى.
وقدمت "أبل" مؤخرًا خدمة الإصلاح الذاتي للعملاء في المملكة المتحدة، على الرغم من تعرضها لانتقادات لكونها معقدة للغاية وحققت نتائج "كارثية"، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال لوكاس جوتيرمان مدير حملة "مصممة لتستمر" في مجموعة (PIRG)، في منشور بالمدونة: "إن المصنّعين يتحسنون ولكنهم ليسوا جيدين بما يكفي بعد".
وأضاف: "توفر نقاط الإصلاح تلك معلومات مهمة للمستهلكين حتى يتمكنوا من اتخاذ أفضل خيارات الشراء لميزانيتهم. من السخف إنفاق الكثير على التكنولوجيا الباهظة الثمن التي يمكن التخلص منها".
وتابع: "كنا ندعو إلى تحسين الوصول إلى الأجزاء والأدوات والمعلومات اللازمة لإصلاح الأجهزة الحديثة، وينبغي على الشركات بذل المزيد من الجهد لتصميم منتجاتها لتستمر".
وقام الباحثون بتقييم مدى سهولة تفكيك أكثر من 200 من أجهزة "الكمبيوتر المحمول" و90 هاتفًا ذكيًا مجتمعة من 10 شركات، هي "أبل، مايكروسوفت، سامسونغ، غوغل، لينوفو، موتورولا، أيسر، ديل، أسوس وإتش بي".
وتم أخذ توافر وتسعير قطع الغيار وكتيبات التعليمات في الاعتبار، وإمكانية الوصول إلى تحديثات البرامج، علاوة على ممارسة الشركات ضغوطًا ضد تشريع "الحق في الإصلاح".
ووجد التحقيق أيضًا أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة من "ديل وإتش بي وأسوس وأيسر" أصبحت أسهل قليلا في الإصلاح خلال العام الماضي، بينما كان من الصعب إصلاح أجهزة "لينوفو".
وتحسنت هواتف "أبل وغوغل" بشكل طفيف خلال عام لكنها لا تزال في المرتبة الأخيرة، بينما انخفضت درجات سامسونغ وموتورولا ولكن هذا لم يؤثر على درجاتها.
ولم يجد الباحثون أيضًا أي ارتباط بين السعر وقابلية الإصلاح، مما يعني أن الأجهزة الأرخص ليست هي الأصعب في الإصلاح، كما قد يتوقع المرء.
ووفقًا للعلماء والناشطين في مجال الحفاظ على البيئة، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك "أبل وغوغل" جعلت أجهزتها صعبة الإصلاح.