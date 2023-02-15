تحقيق يكشف عن الأجهزة الأكثر صعوبة في الفك والإصلاح

كشف تحقيق أجرته منظمة تعنى بحقوق المستهلكين، أن أجهزة "أبل" هي أكثر الأجهزة التي يصعب إصلاحها، تليها أجهزة شركتي "غوغل" و"مايكروسوفت".

وأظهر التحقيق، الذي أعدته ما تسمى "مجموعة أبحاث المصلحة العامة" (PIRG) أن "أفضل الأجهزة التي يمكن إصلاحها والتي ينصح بها هي تلك التي تندرج تحت علامة ديل - Dell" التجارية.