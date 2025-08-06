تأليف قصص وكتب.. "جيميني" يحصل على قدرات جديدة خارقة

أطلقت شركة "غوغل" ميزة جديدة لمساعدها الذكي "جيميني"، مصممة خصيصًا للعائلات. وتتيح هذه الميزة إنشاء مجموعة متنوعة من القصص، سواء من خلال توجيهات منك أو باستخدام الصور والملفات الخاصة بك.

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وبحسب "غوغل"، تتضمن أمثلة حالات الاستخدام والمطالبات ما يلي:

مساعدة الطفل:

يمكن للميزة الجديدة مساعدة طفلك على فهم موضوع معقد. على سبيل المثال يمكنك ابتكار قصة تشرح النظام الشمسي لطفل بالغ من العمر 5 سنوات.

علم الطفل درسًا:

من خلال الميزة الجديدة يمكنك تعليم طفلك درسًا. على سبيل المثال أهمية اللطف مع أخيه الصغير. كما يمكنك خلق شخصيات يحبها طفلك لجعلهم أبطال القصة.

لمسة حيوية:

حمِّل صورًا رسمها طفلك، وعدِّلها لتناسب حالة استخدامك، واجعل منها كتابًا إبداعيًا يضمّ قصصًا تُضفي الحيوية على رسوماته.

تحويل الذكريات إلى قصص:

على سبيل المثال، تسمح لك ميزة "جيميني" الجديدة بتحميل صور من رحلتك العائلية إلى بيروت مثلًا، وإنشاء مغامرةً شخصية منها على شكل قصة.

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طريقة العمل

تستغرق عملية إنشاء قصص "جيميني" دقيقةً أو دقيقتين. خلال هذه العملية، يقوم "جيميني" بفتح واجهة ثنائية الأعمدة على غرار لوحة الرسم، حيث يظهر كتاب القصص على اليمين. ومن هذه الواجهة يمكنك استخدام الدردشة على اليسار لتخصيص القصة، وتحديد أنماط الرسم.

على سبيل المثال يمكنك تحديد إذا كنت ترغب في أن تكون القصة على شكل رسوم متحركة، أو كتب تلوين، وغيرها. والنتيجة النهائية هي كتاب من 10 صفحات مع رسومات وصوت.

كما سيوفر لك "جيميني" رابطًا للمشاركة أو لتنزيل القصة وطباعتها. وتدعم كتب وقصص "جيميني" أكثر من 45 لغة وهي متوفرة عالميًا على الهاتف المحمول والكمبيوتر.