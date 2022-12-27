إيلون ماسك: 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، اليوم الاثنين، إن شركته تقترب من حيازة 100 جهاز ستارلينك يعمل في إيران.

يأتي ذلك في إشارة من الملياردير الأمريكي لأجهزة استقبال خدمة الإنترنت التي تتيحها الشركة عبر الأقمار الصناعية.

جاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من تغريدة قال فيها ماسك إنه سيفعّل الخدمة هناك وسط الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وكتب ماسك في تغريدة اليوم الاثنين: "نقترب من 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران".