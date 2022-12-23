Start Me Up أول مهمة فضائية تنطلق من بريطانيا‎‎

يترقب العالم انطلاق أول مهمة فضائية من أراضي المملكة المتحدة بعد حوالي 70 عامًا من إنشاء برنامج الفضاء البريطاني في عام 1952.

وحصلت شركة "فيرجن أوربت" Virgin Orbit لمالكها رجل الأعمال والملياردير ريتشارد برانسون أخيرًا على جميع التراخيص المطلوبة لإطلاق أول مهمة فضائية.

وقالت هيئة الطيران المدني (CAA) إن شركة السير ريتشارد برانسون أثبتت أنها "اتخذت جميع الخطوات المعقولة لضمان أن مخاطر السلامة الناشئة عن أنشطة الإطلاق منخفضة بقدر معقول عمليًا".

وتخطط "فيرجن أوربت" لإطلاق من ميناء كورنوال الجوي في مطار كورنوال نيوكواي في الأسابيع المقبلة، بعد افتتاح نافذة الإطلاق في 14 ديسمبر الجاري.

وستشمل المهمة، التي أطلق عليها اسم "Start Me Up" تكريماً لفرقة الروك "ذا رولينغ ستونز"، طائرة من طراز "بوينج 747" تابعة لشركة خطوط "فيرجن أتلانتيك"، وصاروخ "لانشر ون" التابع لشركة "فيرجن أوربت".

وستقلع الطائرة، المسماة "Cosmic Girl"، أفقياً من ميناء كورنوال الجوي بينما تحمل الصاروخ الذي يبلغ طوله 70 قدمًا في بطنها.

وتم صنع الصاروخ "لانشر ون" في قاعدة "فيرجن أوربت" في لونغ بيتش بمقاطعة لوس أنجلوس، ووصل إلى المملكة المتحدة في أكتوبر.

وسيتم إسقاط مركبة الإطلاق المدارية ذات المرحلتين على ارتفاع 35000 قدم (11000 متر) فوق المحيط الأطلسي إلى جنوب أيرلندا.

ثم ستشغل محركاتها لإطلاق نفسها في الفضاء بسرعة تصل إلى 17500 ميل في الساعة (28000 كم/ساعة)، حيث ستودع الأقمار الصناعية، بينما تعود الطائرة إلى ميناء الفضاء.

وتحتوي الأقمار الاصطناعية على مجموعة متنوعة من التطبيقات المدنية والدفاعية، وستكون أول أقمار صناعية يتم إطلاقها إلى الفضاء من أوروبا.

وكانت الأقمار الاصطناعية المنتجة في المملكة المتحدة بحاجة في السابق إلى إرسالها إلى موانئ الفضاء الأجنبية لإيصالها إلى الفضاء.

وقال مدير هيئة الطيران المدني الفضاء تيم جونسون: "هذا معلم رئيسي آخر في تمكين أول إطلاق فضائي مداري من شواطئ المملكة المتحدة، وستساعد هذه التراخيص فيرجن أوربت في استعداداتها النهائية للإطلاق".

وحصل ميناء كورنوال الجوي على ترخيص المشغل من قبل هيئة الطيران المدني للفضاء، الشهر الماضي ، مما يعني أن الموقع مرخص لعمليات الإطلاق.

ومع ذلك، احتاجت "فيرجن أوربت"، بصفتها المشغل، إلى تراخيص الإطلاق والمدى من هيئة الطيران المدني قبل حدوث الإطلاق التاريخي.

وبالإضافة إلى كونه أول إطلاق قمر صناعي من بريطانيا، ستكون مهمة "Start Me Up" أيضًا أول إطلاق تجاري من أوروبا وأول إطلاق دولي من قبل "فيرجن أوربت".