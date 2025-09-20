صورة متقطعة وصوت مشوش.. مؤشرات تعطل كابل "HDMI"

بعد ما يقارب عقدين من الاستخدام، باتت كابلات "HDMI" جزءًا أساسيًا من توصيل الأجهزة الإلكترونية الحديثة، من شاشات التلفزيون إلى أجهزة الألعاب والكمبيوتر.

ورغم أن كثيرين لا يولونها اهتمامًا كبيرًا، فإن هذه الكابلات، مثلها مثل أي أداة تقنية، قد تتعرض للتلف مع مرور الوقت، ما يسبب مشكلات مزعجة في الصورة أو الصوت.

في هذا السياق، هناك إشارات واضحة تدل على أن الكابل في طريقه إلى التعطل، وأن استبداله قبل الانقطاع الكامل يوفر الوقت والجهد.

انقطاع الصورة أو تقطعها

أكثر العلامات شيوعًا هي اختفاء الصورة أو وميض الشاشة بشكل متكرر. قد يبدأ الأمر بظهور ومضات عابرة أو ألوان مشوشة، وهو مؤشر على أن الكابل لم يعد يؤدي وظيفته بكفاءة.

في هذه المرحلة قد يساعد فصل الكابل وإعادة توصيله، لكن استمرار المشكلة يعني أن الاستبدال أصبح الحل الأفضل. وفي هذه الحالة ينصح الخبراء أيضًا بتجربة الكابل على أجهزة مختلفة للتحقق من أن المشكلة ليست في جهاز معين.

مشكلات في الصوت

بما أن كابلات "HDMI" تنقل الصورة والصوت معًا، فإن أي خلل في جودة الصوت مثل التشويش أو الانقطاع الكامل قد يشير إلى عطل داخلي في الكابل. وتجربة الكابل مع جهاز آخر هي طريقة عملية للتحقق من مصدر المشكلة. وإذا استمرت الأعطال، فالبديل الأرخص والأسرع هو شراء كابل جديد بدلًا من المخاطرة بمشكلات إضافية في الأجهزة الأخرى.

اهتراء أو تلف الكابل

رغم أن كابلات "HDMI" لا تتعرض للحركة الكثيرة عادة، فإن التلف المادي يظل واردًا، خصوصًا عند الأطراف أو في الكابلات الطويلة. وفي بعض الحالات قد تؤدي عوامل مثل عبث الأطفال أو الحيوانات الأليفة إلى تقشير الغلاف الخارجي أو ختى تعرض الأسلاك الداخلية للتلف.

وينصح المتخصصون باستخدام كابلات بتصميم مجدول "Braided" لزيادة المتانة، أو تمريرها داخل الجدران لحمايتها. وفي حالات الاستخدام المكثف، قد يكون الاستثمار في كابلات بمقابس مطلية بالذهب خيارًا عمليًا لإطالة العمر الافتراضي.

تجدر الإشارة إلى أن تجاهل علامات التلف في كابلات "HDMI" قد يؤدي إلى أعطال أكبر أو فقدان تجربة مشاهدة مستقرة. لذا، يوصي خبراء التقنية بفحص الكابلات دوريًّا، والتعامل معها كجزء أساسي من منظومة الترفيه المنزلي وليس مجرد تفصيل صغير.