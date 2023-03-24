منازل المستقبل.. زجاج مُعاد تدويره وعزل غير مسبوق‎‎

شهدت الأعوام الأخيرة اهتماما متناميا حول العالم بالمنازل الذكية والمستدامة في إطار جهود بحثية تسعى إلى تسهيل حياة الناس وتقليل التكاليف وتخفيف هدر الطاقة فضلا عن مراعاتها للبيئة.

ومن أبرز مقومات منازلنا المستقبلية الاستفادة المثلى من النوافذ واستثمار مساحاتها غير القليلة في تقليل تكاليف التبريد والتدفئة ما يصب في إطار الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي.

زجاج نوافذ عضوي

وفي هذا الإطار، طور باحثون من "الأكاديمية الصينية للعلوم" مجموعة جديدة من أنواع الزجاج العضوي المستدام القابل للتحلل وإعادة التدوير ما يقلل أضراره على الطبيعة.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" العلمية، إلى أن الزجاج العضوي الجديد يمتاز ببصمة بيئية منخفضة جدا بالمقارنة بالزجاج التجاري التقليدي غير المتوافق حيويا وغير القابل للتحلل العضوي.

ولأن الاستقرار الحراري للزجاج المتحلل حيويا سيئ، ما يسبب تفكك الزجاج في الحرارة العالية عند صناعته، استخدم الباحثون أحماضا أمينية معدلة كيميائيا لصناعة زجاج عضوي يتمتع بقدرة حيوية على التحلل وإعادة التدوير، فضلا عن قدرات ميكانيكية مرنة.

وقال الأستاذ الدكتور يان ويهاي، قائد الفريق البحثي: "يمكن للتقنية الجديدة أن تؤسس لأنواع جديدة من الزجاج والبلاستيك لمستقبل مستدام، والزجاج الجديد حاليا في مرحلة الاختبار، ونعمل على إدخاله إلى المرحلة التجارية قريبا"؛ وفقا لموقع "Phys".