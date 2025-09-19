كيف تعرف إذا كانت بياناتك متوافرة للبيع على "الويب المظلم"؟‎

أطلقت شركة "غوغل" أداة مجانية جديدة لمستخدمي "جيميل"، تتيح لهم مراقبة ظهور بياناتهم بين أروقة "الويب المظلم"، في خطوة تأتي وسط تزايد الهجمات الإلكترونية، وتسريبات البيانات على نحو مقلق.

تجارة قواعد البيانات

و"الويب المظلم"، هو مصطلح شائع يطلق على أجزاء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليها عبر المتصفحات العادية، وتستدعي برمجيات خاصة، وهو معروف بأنه سوق لأنشطة غير قانونية، من ضمنها تجارة قواعد بيانات مسروقة تحتوي على أسماء، وعناوين، وبطاقات ائتمان، وكلمات مرور.

ولكن إذا كان لديك حساب "جيميل"، فالأمر قد يكون أسهل بالنسبة لك، إذ يمكنك إنشاء ملف تعريف لمراقبة الإنترنت المظلم، بدورها، ستستخدم "غوغل" ذلك الملف لإبلاغك إذا تم العثور على معلوماتك الشخصية على الإنترنت المظلم، وستُوصيك بالإجراءات، التي يجب عليك اتخاذها.

وجعلت "غوغل" تقرير "الويب المظلم" متاحًا مجانًا لمالكي حسابات "جيميل"، منذُ تموز/يوليو من العام 2024، بعدما كان يتطلّب، سابقًا، اشتراكًا مدفوعًا.

ولتقديم التقرير، تُنشئ "غوغل" ملف مراقبة يتضمن المعلومات المخزنة في حسابك، ويمكنك اختيار تضمين عناصر محددة أو الموافقة على تضمين كل شيء.

وثم تبحث الخدمة عن ظهور أي من هذه المعلومات مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، اسم المستخدم أو كلمة المرور، ضمن قواعد أو مواقع تعدّ جزءًا من "الويب المظلم".

خطوات التفعيل

وبخصوص التفعيل، فخطواته بسيطة، فإذا كان لديك حساب "جيميل"، اذهبْ إلى صفحة ملف تقرير "الويب المظلم" على الحاسوب، واضغط "بدء المراقبة"، ثم اختر البيانات المراد مراقبتها وأكد إعداد الملف.

أما بخصوص الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" أو "iOS"، فيمكن تفعيل الميزة عبر تطبيق "غوغل"، لكن يجب أن يكون الحساب بريدًا شخصيًا، فحسابات "Google Workspace" ليست مؤهلة لهذه الميزة.

وتحرص "غوغل" على مستوى أمني إضافي، فعند إضافة بريد إلكتروني أو رقم هاتف جديد إلى ملف المراقبة ترسل رمز تحقق بحيث لا يمكن للآخرين إضافته دون إذنك، كما تتيح للمستخدم حذف أي معلومات من ملف المراقبة في أي وقت إذا رغب في ذلك.

وفي حال كشف التقرير عن تسريب، تزود الخدمة المستخدم بتوصيات ملموسة تتراوح بين تغيير كلمة المرور، وفرض تنبيه احتيال أو حتى تجميد الائتمان، بحسب خطورة التسريب وطبيعته.

ورغم أهميته، لا يغني هذا الإجراء عن ممارسات الحماية الشخصية الأساسية مثل تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، وفحص حساباتك المالية دوريًا.