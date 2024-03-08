خفض التكاليف يدفع "أمازون أليكسا" لسحب نظامها من "أندرويد"
سلط موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي الضوء على خطة "أمازون أليكسا" في خفض التكاليف، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإخراج بعض أجهزتها من نظام التشغيل المستند إلى نظام "أندرويد" الذي استخدمته لسنوات.
وكانت الشركة قد سرحت آلاف الموظفين وأعادت تنظيم المشاريع على مدار الـ 18 شهرًا الماضية.
يهدف المشروع، الذي يحمل اسم "برمجية جهاز أليكسا الموحد"، إلى تقديم "قاعدة تعليمات برمجية واحدة لجهاز أليكسا" والتي ستساعد في تقليل تكاليف التشغيل ومعالجة مشكلات الأداء المختلفة، بحسب وثائق داخلية حصل عليها الموقع.
وذُكر في إحدى الوثائق أن الفريق المسؤول عن المشروع يتوقع توفير ما يقرب من 50% من تكاليفه العامة في نهاية المطاف، وسوف يتسنى لأمازون بمجرد الانتهاء تقديم طرحٍ أسرع لميزات أليكسا، وتحسين تجربة العملاء وتقليل احتكاك المطورين وغيرها.
وبين الموقع أن الخطة تسير على ما يرام، إذ أشارت إحدى الوثائق إلى أن "استثمار 12 إلى 24 شهرًا في التوحيد لتقليل تكاليف التشغيل لدينا بنسبة 50٪ تقريبًا على المدى الطويل يعد استثمارًا سليمًا".
وأضر تسريح العمال في أمازون في أواخر عام 2022 بالقسم المسؤول عن "أليكسا" وغيرها من الأقسام، وذلك بعد خسارة الشركة مليارات الدولارات، بحسب "بزنس إنسايدر".
نظام التشغيل فيغا
كما تخطط أمازون لاستخدام نظام تشغيل محلي جديد يسمى "فيغا" بشكل أكثر نشاطًا للمساعدين الصوتيين وأجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، حسبما تقول إحدى الوثائق.
ومن خلال نظام التشغيل "فيغا" الجديد، تعمل أمازون على تقليل اعتمادها على نظام التشغيل Fire OS المستند إلى "أندرويد"، لكن هذه الخطوة لم تكن بالضرورة مدفوعة بالتخلي عن "غوغل"، وقالوا إن الهدف بدلاً من ذلك هو ببساطة زيادة كفاءة الموارد وتحسين الأداء، وفقًا لما نقله الموقع الأمريكي عن أحد المصادر.