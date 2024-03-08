خفض التكاليف يدفع "أمازون أليكسا" لسحب نظامها من "أندرويد"

سلط موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي الضوء على خطة "أمازون أليكسا" في خفض التكاليف، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإخراج بعض أجهزتها من نظام التشغيل المستند إلى نظام "أندرويد" الذي استخدمته لسنوات.

وكانت الشركة قد سرحت آلاف الموظفين وأعادت تنظيم المشاريع على مدار الـ 18 شهرًا الماضية.

يهدف المشروع، الذي يحمل اسم "برمجية جهاز أليكسا الموحد"، إلى تقديم "قاعدة تعليمات برمجية واحدة لجهاز أليكسا" والتي ستساعد في تقليل تكاليف التشغيل ومعالجة مشكلات الأداء المختلفة، بحسب وثائق داخلية حصل عليها الموقع.

وذُكر في إحدى الوثائق أن الفريق المسؤول عن المشروع يتوقع توفير ما يقرب من 50% من تكاليفه العامة في نهاية المطاف، وسوف يتسنى لأمازون بمجرد الانتهاء تقديم طرحٍ أسرع لميزات أليكسا، وتحسين تجربة العملاء وتقليل احتكاك المطورين وغيرها.