"يوتيوب" تختبر ميزة جديدة.. فما هي؟

بعد الكشف عن إعداد جديد بعنوان "الصوت المستقر" (Stable Volume) بدأت "يوتيوب" اختبار ميزة تساعد في الحفاظ على صوت مقاطع الفيديو الخاصة عند مستوى أكثر اتساقًا.

ويهدف "الصوت المستقر" (Stable Volume) إلى زيادة حجم الصوت عبر مقاطع الفيديو على "يوتيوب" التي قد يكون بعضها أعلى من البعض الآخر.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية، فإن ميزة "تسوية الصوت" (Volume Leveling) متاحة لمزودي الوسائط الأخرى أيضا، مثل أجهزة التلفزيون الذكية وأنظمة الصوت إلى مشغلي الوسائط، التي لديها ميزة "تسوية الصوت تلقائيا" (Automatic Volume Leveling) الخاصة بها، التي تستهدف الإعلانات التجارية الصاخبة، على سبيل المثال.