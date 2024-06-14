3 حيل نصية تُثري تجربة المراسلة عبر آيفون
أضافت شركة "أبل" الأمريكية لمسة ممتعة على تجربة المراسلة عبر أجهزة "الآيفون" "آيباد"، حيثُ توفر عند استخدام "iMessage" 3 ميزات تجعل من المراسلة أمرًا ممتعًا.
ردٌّ مباشر
كم بلغ عدد المرات التي أجريت فيها محادثات متعددة في سلسلة الرسائل النصية في نفس الوقت أو ضاعت في نص جماعي؟ يمكن أن يكون ذلك مربكًا وبسرعة، إلا أنه ولحسن الحظ، يمكنك الرد على رسالة محددة.
وللقيام بذلك، عليك اتباع الخطوات اللاحقة: اسحب لليمين، أو انقر نقرًا مزدوجًا أو اضغط لفترة طويلة على فقاعة النص التي تريد الرد عليها، اضغط على الرد، اكتب رسالتك واضغط على إرسال، وسيتم إرفاق النصوص بخيط رقمي، مما يوضح تمامًا ما هو الرد على الرسالة، تجدر الإشارة إلى أن هذا يعمل مع الرسائل التي تلقيتها أو أرسلتها.
دون كلام
تعد ردود الفعل طريقة سهلة للرد دون الكتابة فعليًا، كل ما عليك فعله هو النقر نقرًا مزدوجًا أو الضغط لفترة طويلة على الرسالة، وستظهر خيارات "Tapback" من أبل أعلى الرسالة، ثم اضغط على الخيار الأكثر صلة واتركه يقوم بكل الحديث.
وإذا لم يتم التقاط رد فعلك تمامًا، يمكنك الاستمتاع ببعض المرح والتفاعل باستخدام رمز تعبيري عن طريق سحبه وإفلاته في الرسالة.
خط اليد
لم تعد بحاجة إلى قلم أو ورقة لإرسال رسائل مكتوبة بخط اليد بعد الآن، إقلب جهاز آيفون الخاص بك جانبًا في النص وانقر على الزر الصغير في الزاوية اليمنى السفلية، ويمكنك أيضًا إرسال رسائل مكتوبة بخط اليد على جهاز آيباد.
إلى ذلك، إذا كان المتلقي يمتلك جهاز آيفون، ستظهر الرسالة وكأنها مكتوبة أمامه، بينما سيتم إرسال الرسالة المرسومة يدويًا كصورة في حال كانت مرسلة إلى جهاز يعمل بنظام أندرويد.
وسيتم حفظ أي رسالة تكتبها أو ترسمها إلى جانب الرسائل المحملة مسبقًا على جهازك، مما يسهل إرسالها مرة أخرى إذا أردت ذلك.
أما إذا كنت تريد حذفها، فاضغط لفترة طويلة على أي من الرسائل المكتوبة بخط اليد حتى تبدأ جميعها في الاهتزاز. ثم اضغط على علامة "x" الموجودة على الرسالة أو الرسائل التي تريد حذفها.