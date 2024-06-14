3 حيل نصية تُثري تجربة المراسلة عبر آيفون

أضافت شركة "أبل" الأمريكية لمسة ممتعة على تجربة المراسلة عبر أجهزة "الآيفون" "آيباد"، حيثُ توفر عند استخدام "iMessage" 3 ميزات تجعل من المراسلة أمرًا ممتعًا.

ردٌّ مباشر

كم بلغ عدد المرات التي أجريت فيها محادثات متعددة في سلسلة الرسائل النصية في نفس الوقت أو ضاعت في نص جماعي؟ يمكن أن يكون ذلك مربكًا وبسرعة، إلا أنه ولحسن الحظ، يمكنك الرد على رسالة محددة.

وللقيام بذلك، عليك اتباع الخطوات اللاحقة: اسحب لليمين، أو انقر نقرًا مزدوجًا أو اضغط لفترة طويلة على فقاعة النص التي تريد الرد عليها، اضغط على الرد، اكتب رسالتك واضغط على إرسال، وسيتم إرفاق النصوص بخيط رقمي، مما يوضح تمامًا ما هو الرد على الرسالة، تجدر الإشارة إلى أن هذا يعمل مع الرسائل التي تلقيتها أو أرسلتها.

دون كلام

تعد ردود الفعل طريقة سهلة للرد دون الكتابة فعليًا، كل ما عليك فعله هو النقر نقرًا مزدوجًا أو الضغط لفترة طويلة على الرسالة، وستظهر خيارات "Tapback" من أبل أعلى الرسالة، ثم اضغط على الخيار الأكثر صلة واتركه يقوم بكل الحديث.