احذر قبل أن تمسح أي رمز QR.. سهولة الاستخدام قد تكون مدخلًا للاختراق

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبحت رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نشاهدها في كل مكان، على شاشات التلفاز، وفي قوائم الطعام بالمطاعم، وحتى في الملصقات الإعلانية بالشارع.

هذه الرموز، التي تبدو للوهلة الأولى وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى المعلومات، تخفي في طياتها مخاطر أمنية متزايدة يصعب اكتشافها من النظرة الأولى.

التصيد الجديد

مع الانتشار الكبير لهذه الرموز، ظهر نوع جديد من الهجمات الإلكترونية يُعرف باسم "Quishing"، وهو اختصار لـ"QR Phishing"، أي التصيد الاحتيالي باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

ويعتمد هذا النوع من الهجمات على خداع المستخدم لمسح رمز QR مزيف يقوده مباشرةً إلى موقع ضار، أو يمكن من خلاله تثبيت برمجيات خبيثة على الهاتف، أو سرقة بيانات الدخول والمعلومات المصرفية.

ورغم أن هذا الأسلوب لم يكن واسع الانتشار قبل بضع سنوات، إلا أن استخدامه بات يتزايد بشكل مقلق، مستغلًا انتشار رموز الاستجابة السريعة في الحياة اليومية، من روابط الدفع إلى تطبيقات المطاعم والتذاكر الذكية.

سهولة التنفيذ وقوة التأثير

تكمن خطورة هذا الأسلوب في بساطته وسهولة تنفيذه، فغالبًا ما يظهر الرمز الاحتيالي في رسائل بريد إلكتروني أو ملصقات في أماكن عامة، ويصاحبه رسالة تُحفّز المستخدم على مسحه. بمجرد ذلك، تبدأ عملية الاحتيال، إما من خلال موقع إلكتروني مزيف أو عبر برنامج خبيث يتسلل إلى الهاتف.

وتُظهر الإحصاءات أن 73% من المستخدمين يمسحون رموز QR دون التحقق من مصدرها، ما يجعلهم فريسة سهلة، والأسوأ أن المحتالين يستطيعون التلاعب بالرموز الشرعية بكل سهولة، من خلال استبدالها في أماكن مثل مواقف السيارات، حيث يتم تحويل المستخدم إلى موقع مدفوعات وهمي يحاكي المواقع الرسمية.

لا تثق سريعًا... احذر قبل المسح

من الأمثلة الشائعة على هجمات الـ"كويشينغ"، تلقي رسائل بريد إلكتروني تحمل رموز QR تدّعي وجود خطر على حسابك وتحثك على تأمينه، أو تفعيل ميزة ما، أو الحصول على خصم خاص، ورغم أن الرسالة قد تبدو مرسلة من جهة موثوقة، إلا أن المحتوى قد يكون مفبركًا، وحتى عنوان البريد الإلكتروني قد يكون لحساب حقيقي تم اختراقه.

كيف تحمي نفسك؟

لضمان سلامتك الرقمية، يُنصح باتباع الخطوات التالية: لا تثق بأي رمز QR يُرسل إليك في رسائل بريد إلكتروني مفاجئة، وإذا تلقيت إشعارًا بشأن اختراق أحد حساباتك، لا تتفاعل مع الرمز الموجود في الرسالة؛ بل اذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي أو التطبيق وغيّر بياناتك من هناك.

كن متيقظًا عند مواجهة رموز في الأماكن العامة، افترض دائمًا أنها قد تكون تمّ التلاعب بها، إذا قمت بمسح رمز QR، لا تُدخل أي معلومات شخصية أو مصرفية دون التأكد من مصدر الموقع.

استثمر في تطبيق موثوق لمكافحة الفيروسات، فهو قادر على اكتشاف البرمجيات الخبيثة وحمايتك من كثير من المخاطر، وفي زمن السرعة والرقمنة، الراحة قد تحمل ثمنًا باهظًا، فكر مرتين قبل أن تمسح أي رمز QR... وسلامتك الرقمية تبدأ بوعيك.