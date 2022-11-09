إنستغرام تطرح ميزة جدولة النشر داخل التطبيق

أعلنت إنستغرام عن طرح ميزة جدولة المحتوى للنشر من داخل تطبيقها لمستخدمين محددين، دون الحاجة إلى استخدام استوديو منشئي المحتوى من شركة ميتا، أو خدمات الطرف الثالث.

وبحسب موقع "إنجادجيت" التقني، أعلنت انستغرام أنها ستمنح للشركات ومنشئ المحتوى ميزة جدولة الصور والريلز (مقاطع الفيديو) ومنشورات الكاروسيل لمدة تصل إلى 75 يومًا من داخل التطبيق.

وذكر الموقع أن منصة الصور الأشهر في العالم المملوكة لشركة ميتا، اختبرت الميزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، عبر إتاحة تجربتها لقطاع صغير من مجتمعها العالمي، قبل هذا الإصدار الأوسع لكنه في الوقت ذاته مقيد للفئات المذكورة سابقا.

وللوصول إلى الميزة، سيكون على المستخدمين المؤهلين الذهاب إلى "الإعدادات المتقدمة" بعد إنشاء منشوراتهم وقبل مشاركتها مع متابعيهم، حيث يمكن من هناك جدولة هذه المشاركات وتحديد وقت وتاريخ نشرها.

ورغم أن الميزة الجديدة تبدو خطوة بسيطة، لكنها في الوقت ذاته توفر على المستخدمين المؤهلين استخدام موقع أو تطبيق ستوديو منشئي المحتوى من ميتا المنفصل، للحصول على تجربة أكثر سلاسة.

ولم تذكر إنستغرام ما إذا كانت الميزة ستتوفر للمستخدمين العاديين، كما لم تحدد أي موعد لطرح كامل للميزة

وعلى صعيد آخر، أعلنت إنستغرام عن إطلاق ميزة في نفس المنشور الذي أعلن فيه عن جدوله داخل التطبيق، تسمى (Instagram Achievements)، وتمكن منشئ المحتوى من اتخاذ إجراءات محددة مثل التعاون مع منشئ آخر وإنشاء ريلز تفاعلية.