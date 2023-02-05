لاختبار التقنيات الحديثة.. "ناسا" تطور بيئة قمرية جديدة على الأرض
طورت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء نموذجا لجزء من القمر لمحاكاة مهمات رواد الفضاء وتدريبهم في بيئة مشابهة، وهم على الأرض.
وقبل الذهاب إلى القمر، تدرب رواد فضاء مهمة "أبولو" في مواقع مختلفة على الأرض شبيهة بسطح القمر؛ مثل المناطق البركانية في آيسلندا وهاواي وجنوب غرب الولايات المتحدة.
وفي إطار الاستعداد لمهمة "أرتميس" المقبلة، اختبرت "ناسا" النموذج الجديد ليعيش رواد الفضاء والروبوتات الفضائية تجربة واقعية مشابهة لظروف سطح القمر؛ من تضاريس وعرة وأشعة شمسية غير اعتيادية.
ويحاكي النموذج الجديد بيئة القمر بدقة كبيرة، ما يسمح باختبار الأجهزة المتخصصة للعمل على سطح القمر، وتجربة تقنيات الاستشعار البصرية وتقنيات الحفر والتنقيب عن الموارد واستخراجها.
وكانت أولى مراحل محاكاة بيئات القمر عند بناء أول منشأة في كاليفورنيا عام 2009، لتتوسع وتتطور وتتضمن اليوم مختبرا قمريا يسمح بإجراء اختبارات عدة في بيئة تحاكي سطح القمر وظروفه المختلفة.
والمختبر الجديد مزود بنظام إضاءة يحاكي الإضاءة الواقعية على سطح القمر؛ مثل الظلمة الموجودة في الفوهات القطبية القمرية، أو أشعة الشمس التي يجب على رواد الفضاء التعامل معها.
وعن أهمية إجراء الاختبارات في نموذج المحاكاة على الأرض، أشارت "ناسا" في بيان صحفي إلى أن تنفيذ رواد الفضاء لمهمات في القطب الجنوبي القمري، يجعلهم عرضة للتنقل في ظروف إضاءة منخفضة الزاوية، والوهج الشمسي القاسي المنعكس عن التربة، فضلا عن الظلال الطويلة لأصغر الفوهات والصخور، وفقا لموقع "فيز دوت أورغ".
وعلى الرغم من أن المساحة صغيرة نسبيا، فإن المنشأة كانت توفر ظروفا واقعية تحاكي القمر، مع 8 أطنان من المواد المشابهة للثرى القمري رمادي اللون.
وبعد أعمال التوسعة، باتت تضم أكثر من 20 طنا من تلك المواد القمرية، مع إمكانية تعديل الأبعاد عند الحاجة، من خلال تصغير المنطقة أو جعلها أعمق.
وتناسب المنشأة أيضا اختبارات المعدات، لتجربة أداء المركبات والروبوتات الجوالة، والطريقة الأمثل لتعاملها مع تربة القمر الغبارية الصعبة، التي تتصف بالنعومة الفائقة ولكنها في الوقت ذاته حادة كشظايا الزجاج.
وساعد النموذج الباحثين على وضع أكثر من 12 تصورا مختلفا للحفر والتكوينات الصخرية، في سبيل تحسين نظام الملاحة المستقل للمركبات، ومساعدتها على التنقل بأمان عبر التضاريس المجهولة والظروف المتطرفة.