لاختبار التقنيات الحديثة.. "ناسا" تطور بيئة قمرية جديدة على الأرض

وكانت أولى مراحل محاكاة بيئات القمر عند بناء أول منشأة في كاليفورنيا عام 2009، لتتوسع وتتطور وتتضمن اليوم مختبرا قمريا يسمح بإجراء اختبارات عدة في بيئة تحاكي سطح القمر وظروفه المختلفة.

والمختبر الجديد مزود بنظام إضاءة يحاكي الإضاءة الواقعية على سطح القمر؛ مثل الظلمة الموجودة في الفوهات القطبية القمرية، أو أشعة الشمس التي يجب على رواد الفضاء التعامل معها.

وعن أهمية إجراء الاختبارات في نموذج المحاكاة على الأرض، أشارت "ناسا" في بيان صحفي إلى أن تنفيذ رواد الفضاء لمهمات في القطب الجنوبي القمري، يجعلهم عرضة للتنقل في ظروف إضاءة منخفضة الزاوية، والوهج الشمسي القاسي المنعكس عن التربة، فضلا عن الظلال الطويلة لأصغر الفوهات والصخور، وفقا لموقع "فيز دوت أورغ".