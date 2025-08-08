ابتكار جديد من مايكروسوفت يُحدث نقلة نوعية في الأمن السيبراني

أعلنت "مايكروسوفت" أنها ابتكرت نظام ذكاء اصطناعي متطوراً وقادراً على إجراء هندسة عكسية للبرمجيات الخبيثة وتحديدها ذاتيًا، دون أي تدخل بشري، وهو ما من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني.

ويجري النظام النموذجي المسمّى "Project Ire"، تحليلًا تلقائيًا لملفات البرامج لفهم كيفية عملها، ووظائفها، وما إذا كانت خطيرة، وهو أمر بالعادة كان يُجريه خبراء الأمن البشريون.

إيقاف التهديدات

وعادة ما تعرب "مايكروسوفت" عن أملها بأن يكتشف الذكاء الاصطناعي أنواعًا جديدة من البرمجيات الخبيثة مباشرة في ذاكرة الحاسوب، مما يساعد على إيقاف التهديدات بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع.

واعتبرت الشركة أن الابتكار يُعد "معيارًا ذهبيًا" في تصنيف البرمجيات الخبيثة من خلال إجراء هندسة عكسية كاملة لملف البرنامج دون الحاجة إلى أي أدلة حول مصدره أو غرضه، ويختلف هذا عن أدوات الأمان الحالية التي تبحث عن التهديدات المعروفة أو تطابق الملفات مع الأنماط الموجودة.

وأظهرت الاختبارات الأولية دقةً فائقةً للذكاء الاصطناعي، فعندما يحدد ملفًا ضارًا، يكون مصيبًا بنسبة 98% من الوقت، ويصنف الملفات الآمنة على أنها تهديدات بشكل خاطئ في 2% من الحالات.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتنافس فيه المدافعون عن الأمن والمتسللون على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الناشئة والوكلاء المستقلين لمصلحتهم.

ويذكر أنه على نطاق أوسع، وضعت مايكروسوفت الأمن على رأس أولوياتها، وعينت نوابًا أمنيين في جميع فرق منتجاتها من خلال مبادرة "المستقبل الآمن"، وذلك في أعقاب سلسلة من الثغرات الأمنية البارزة في برامجها والتي أثارت تساؤلات وإحباطًا لدى قادة الأعمال والحكومات.

مسابقة يوم الصفر

في سياق متصل، أطلقت "مايكروسوفت" أحدث مسابقة أطلقت عليها "يوم الصفر"، وهي مسابقة عالمية لمكافأة اكتشاف الأخطاء بجوائز إجمالية تصل إلى 5 ملايين دولار.

ويدعو هذا التحدي باحثي الأمن إلى اكتشاف ثغرات أمنية في منتجات مايكروسوفت السحابية ومنتجات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الحصول على مكافآت في السيناريوهات عالية التأثير.

وتقول "مايكروسوفت"، إن هذا النوع من المسابقات قد يسهم في نهاية المطاف في حماية مليارات الأجهزة بفعالية أكبر، على الرغم من تزايد تعقيد الهجمات الإلكترونية.