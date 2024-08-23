"خطة طاقة" مخفية في "ويندوز" لتحسين الأداء | إرم نيوز

يحتوي نظام التشغيل "ويندوز"، على الكثير من الميزات المخفية، ومفاتيح التسجيل، أحدها هو خطة الطاقة "Ultimate Performance" الأسطورية، والتي كما يوحي الاسم، تهدف إلى تعظيم الأداء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وتم تضمين هذه الميزة في أغلب أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل ويندوز، ولكن يمكنك تمكينها على أي جهاز من خلال إجراء بعض التعديلات.

وخطة الطاقة، هي عبارة عن مجموعة من إعدادات في جهاز الحاسوب، والنظام التي تدير كيفية استخدام الطاقة والحفاظ عليها.

خطة الأداء العالي

وتمت إضافة خطة "Ultimate Performance"، إلى "ويندوز"، في العام 2018، وهي مبنية على خطة الأداء العالي التي تأتي مع العديد من أجهزة الكمبيوتر.

وتزيل خطة الطاقة هذه بشكل أساسي، القيود المفروضة على استخدام الطاقة بواسطة مكونات معينة.

فعلى سبيل المثال، ستعمل وحدة المعالجة المركزية دائمًا بأقصى سرعتها؛ ما يقلل من زمن الوصول الذي قد يحدث عندما يتم تعزيز المعالج من سرعة منخفضة إلى سرعة أعلى. على نحو مماثل، قد لا يُسمح لمحرك القرص الصلب بالتوقف عن الدوران؛ ما يضمن استمراره في العمل بكامل طاقته وتقليل زمن الوصول إلى الملفات.

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وقد يتم أيضًا منع أجهزة USB من الدخول في حالة طاقة منخفضة.

وبشكل عام، يجب أن تعمل هذه التدابير على تقليل فترات زمن الوصول التي قد تحدث عندما يحتاج النظام إلى التسريع لعمليات معينة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه من خلال العمل بكامل طاقته في جميع الأوقات، فإن الكمبيوتر يستخدم أيضًا قدرًا أكبر من الطاقة؛ ما قد يؤدي إلى تقليل بطارية الكمبيوتر المحمول، وينتج عنه تكاليف طاقة أعلى لجهاز الكمبيوتر المكتبي.

تمكين خطة الأداء العالي

وتتوفر خطة الأداء العالي في "ويندوز 10"، ولكن يبدو أنها لم تعد متوفرة في "ويندوز 11".

وفي هذه الحالة، فإن أفضل رهان لك هو إنشاء خطة طاقة مخصصة بإعدادات مماثلة.

ولتمكين خطة الأداء العالي، افتح قائمة "Start"، وابحث عن لوحة التحكم Control Panel.

وهنا انقر فوق خيارات الطاقة Power Options، وستشاهد جميع خطط الطاقة الخاصة بك، ولكن قد تحتاج إلى توسيع قسم إظهار الخطط الإضافية، وتحديد الأداء المطلق Ultimate Performance.

ولكن لسوء الحظ، في معظم أجهزة الكمبيوتر، وخاصة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تكون خطة الطاقة الأداء المطلق مخفية، بحيث لا يمكنك رؤيتها.

وفي هذه الحالة، اضغط على "Windows + X"، واختر "Terminal".

وقد يكون هذا الخيار مسمى "Windows Terminal"، أو "Windows PowerShell"، في الإصدارات الأقدم من ويندوز، وفي النافذة المنبثقة، ألصق الأمر التالي: "powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61"، واضغط على Enter.

وسيظهر سطر من الأحرف والأرقام، وفي آخره كلمة " Ultimate Performance".

والآن، يمكنك الانتقال إلى صفحة خطة الطاقة Power Options، مرة أخرى تمكين خطة الأداء Ultimate Performance.

ولا بد من الإشارة إلى أن خطة الطاقة للأداء العالي "Ultimate Performance"، هي خيار مفيد إذا كنت تريد أن يعمل نظامك بأفضل ما يمكن في جميع الأوقات دون تباطؤ.

ومع ذلك، لا يجب عليك القيام بذلك من أجل المتعة فقط، فهو يستخدم قدرًا أكبر من الطاقة، وقد يؤدي إلى تآكل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل أسرع، وخاصة بطارية الكمبيوتر المحمول.