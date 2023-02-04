"بدون تنقية".. تقنية جديدة تستخلص وقود الهيدروجين الأخضر من ماء البحر

وجاء الكشف عن التقنية الجديدة في بيان صادر عن مجموعة من الباحثين من جامعة أديلايد الأسترالية هذا الأسبوع.

وقال البروفيسور شيزانغ تشياو، الرئيس المشارك للفريق البحثي: نجحنا بكفاءة تقارب 100% من فصل الأكسجين عن الهيدروجين في مياه البحر الطبيعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي.

وأوضح "تشياو" أن تجربتهم تمت من خلال استخدام محفز غير ثمين ورخيص في محلل كهربائي تجاري"

ويعتبر الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة الجديدة، وسمي بالأخضر لأنه ناتج عن التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن يكون وقود المستقبل، حيث يمثل بديلا محتملا للوقود الأحفوري الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون.

ولكن إنتاج الهيدروجين الأخضر غالبا ما يتطلب أجهزة معقدة، ومعادن نادرة، الأمر الذي يرفع التكاليف ويحد من تنفيذ عمليات استخلاصه من الماء على نطاق واسع.