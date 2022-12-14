معسكرات لتعليم البرمجة وفروع التقنية تستقطب آلاف الشباب في السعودية
تشهد أكاديميات ومنصات تعليمية أنشأتها السعودية حديثاً لتعليم فروع التقنية المتقدمة، إقبالاً كبيراً من الشباب، حيث تستهوي البرمجة وتخصصات تقنية عديدة أخرى الآلاف من جيل الشبان والشابات في المملكة.
وتتيح الجامعات السعودية منذ سنوات طويلة دراسة فروع التقنية بشكل أكاديمي والحصول على شهادات بكالوريوس أو درجات أعلى، لكن الرياض أنشأت في العامين الأخيرين أكاديميات جديدة متخصصة بتقديم علوم التقنية عبر دورات مكثفة خلال أيام فقط أو أشهر معدودة على أبعد تقدير.
ومن بين تلك المنصات التعليمية، "أكاديمية طويق"، وهي الذراع التعليمي والتدريبي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، التي احتفلت قبل يومين، بتخريج 20 طالبًا وطالبة أكملوا "معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية"، واجتازوا الاختبارات اللازمة وحصلوا على الشهادات الاحترافية.
ووفق منصة الأكاديمية على شبكة الإنترنت، استفاد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من المعسكرات والفعاليات التعليمية والتدريبية التي أقامتها "طويق" منذ إنشائها عام 2019.
وتقام حالياً العديد من المعسكرات التعليمية والتدريبية في مجالات تقنية احترافية وبشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، وبينها أمازون وهواوي وعلي بابا، وتستمر قرابة 3 أشهر، وتقام في الفترة الصباحية أو المسائية، كما يقدّمها عدد من الخبراء والمختصين وفق أحدث الأساليب والطرق التعليمية وباستخدام أحدث الأجهزة والمعامل.
ومن بين المعسكرات التي تقيمها الأكاديمية، معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية، طويق وأمازون للحوسبة السحابية، ومعسكر الذكاء الاصطناعي، ومعسكر هواوي لأمن الشبكات، ومعسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Java، ومعسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JavaScript، ومعسكر تطوير تطبيقات Android، وعلم البيانات، وتطوير مواقع الويب باستخدام لغة Python.
وتنظم أكاديمية طويق أيضاً معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter، ومعسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift، وتصميم الواجهات وتجربة المستخدم UX/UI، والبنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF، وتطبيقات الويب للناشئين، وتطوير الألعاب باستخدام Unity للناشئين، ومعسكر Python البرمجي للناشئين، وبرمجة الروبوت للناشئين.
وبجانب "أكاديمية طويق"، افتتحت شركة آبل العالمية، العام الماضي، "أكاديمية Apple " للمطورين في الرياض، العام الماضي، لتحتفل قبل أشهر قليلة بتخريج أول دفعة من طالباتها المتخصصات بفروع تقنية متنوعة، بينها نظام "IOS" الأشهر الذي يشغل هواتف آيفون واسعة الانتشار في المملكة.
وتمنح المعسكرات المتدربين الفرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتسهيل دخولهم سوق العمل، إضافة إلى تزويد الكوادر البشرية العاملة بأحدث المعارف والخبرات، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات الأعمال.
وبينما تشترط بعض المعسكرات على الراغبين بالمشاركة فيها، أن تكون أعمارهم 18 عاماً ويتقنون اللغة الإنجليزية، تتضمن شروط معسكرات أخرى أن يكون المشاركون فيها من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص تقني، بينما تجد جميع المعسكرات إقبالاً على تعلم التقنية في بلد يسير بسرعة لحجز مكان متقدم له في التقنية وتطبيقاتها.