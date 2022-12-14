معسكرات لتعليم البرمجة وفروع التقنية تستقطب آلاف الشباب في السعودية

تشهد أكاديميات ومنصات تعليمية أنشأتها السعودية حديثاً لتعليم فروع التقنية المتقدمة، إقبالاً كبيراً من الشباب، حيث تستهوي البرمجة وتخصصات تقنية عديدة أخرى الآلاف من جيل الشبان والشابات في المملكة.

وتتيح الجامعات السعودية منذ سنوات طويلة دراسة فروع التقنية بشكل أكاديمي والحصول على شهادات بكالوريوس أو درجات أعلى، لكن الرياض أنشأت في العامين الأخيرين أكاديميات جديدة متخصصة بتقديم علوم التقنية عبر دورات مكثفة خلال أيام فقط أو أشهر معدودة على أبعد تقدير.