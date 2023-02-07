إيران تزيح الستار عن قمري "طلوع 3" و"ناهيد2"

أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إزاحة الستار عن القمر الصناعي "طلوع 3" و "ناهيد 2"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، بحضور وزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه.

وقال عيسى زار بور في تصريحات صحفية: "إننا نعمل على أن نتحول إلی مُصدر للخدمات الفضائية في المنطقة، خلال العام المقبل أو على أبعد تقدير بحلول نهاية الحكومة الثالثة عشر (الحالية)".

وأضاف: "حاليًا لا توجد دولة في المنطقة تمكنت من الحصول على الدورة الكاملة للصناعة الفضائية محليًا"، مشيرًا إلى أن إيران "مستعدة لتقديم المساعدة إلى الدول المجاورة في مجال التقنية الفضائية".