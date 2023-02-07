إيران تزيح الستار عن قمري "طلوع 3" و"ناهيد2"
أعلنت منظمة الفضاء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إزاحة الستار عن القمر الصناعي "طلوع 3" و "ناهيد 2"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، بحضور وزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه.
وقال عيسى زار بور في تصريحات صحفية: "إننا نعمل على أن نتحول إلی مُصدر للخدمات الفضائية في المنطقة، خلال العام المقبل أو على أبعد تقدير بحلول نهاية الحكومة الثالثة عشر (الحالية)".
وأضاف: "حاليًا لا توجد دولة في المنطقة تمكنت من الحصول على الدورة الكاملة للصناعة الفضائية محليًا"، مشيرًا إلى أن إيران "مستعدة لتقديم المساعدة إلى الدول المجاورة في مجال التقنية الفضائية".
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إنه تم الكشف عن القمر الصناعي "طلوع 3" المصنع من قبل شركة صناعة الاتصالات الإيرانية (صا إيران) بطلب من قبل وكالة الفضاء المحلية.
وأضافت أنه يبلغ وزن القمر الصناعي 150 كغم، ويعد أثقل قمر صناعي مصنوع في البلاد، ويتم إطلاقه بدقة مع 5 أمتار و10 أمتار في مدار 500 كيلومتر.
وأوضحت أن القمر الصناعي "قد قوض بنجاح جميع تجاربه وهو جاهز للإطلاق".
وفي سياق متصل، فإن القمر الصناعي "ناهيد 2" هو قمر صناعي للاتصالات تم تصميمه وبناؤه بجهود باحثي معهد أبحاث الفضاء وتعاون تقنيي الشركات القائمة على المعرفة والباحثين الجامعيين.
وقال موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية: "يبلغ وزن هذا القمر الصناعي 130 كغم، ومن المفترض أن ينطلق إلى الفضاء في مدار 500 كم"، مشيرة إلى أن "بناء هذا القمر الصناعي استغرق عامين وتم استخدام دفع الغاز الساخن فيه".
ولفت تقرير الصحيفة إلى أنه "تم تجهيز ناهيد 2 أيضًا بتقنية تحديد المواقع الراديوية المستقلة عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وسيقوم بإجراء العديد من مهام الاتصالات مثل الاتصالات الهاتفية المتزامنة وتخزينها وإرسال بيانات آمنة".
وسلسلة "ناهيد" من الأقمار الصناعية هي أقمار اتصالات صنعت في إيران من قبل معهد أبحاث الفضاء تحت إشراف منظمة الفضاء الإيرانية، وتم الكشف عن ناهيد 1 في فبراير/شباط عام 2015.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بالسعي لتطوير برنامجها الصاروخي على شكل برامج فضائية، واعتبرت هذه المسألة مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.