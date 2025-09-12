كيف تختبر سرعة الإنترنت الحقيقية في المنزل؟

يمنح اختبار سرعة الإنترنت رؤية واضحة لأداء الاتصال ويساعد على اتخاذ الخطوات المناسبة لتحسينه، سواء بالتواصل مع مزود الخدمة أو تحديث أجهزة الشبكة المنزلية، لضمان تجربة إنترنت سلسة ومريحة لجميع الأنشطة اليومية.

وهناك العديد من المواقع والتطبيقات التي تتيح إجراء اختبار بسيط لسرعة الإنترنت مجانًا مثل تطبيق "Speedtest"، إذ يعتمد الاختبار على قياس سرعة التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مثل التقلبات في الاتصال وزمن الاستجابة.

اختبار السرعة

وللحصول على نتائج دقيقة، يجب الانتباه لعدة عوامل قبل الاختبار، على سبيل المثال يُفضل توصيل الجهاز مباشرة عبر كابل "إيثرنت" بدلًا من "الواي فاي" لمقارنة الأداء الفعلي لمزوّد الخدمة مع تجربة الاتصال اللاسلكي.

كما يُنصح بإيقاف أي أجهزة أخرى قد تستهلك الإنترنت أثناء الاختبار، وتجربة الاتصال في أماكن مختلفة من المنزل وفي أوقات مختلفة من اليوم، خصوصًا خلال ساعات الذروة المسائية.

وإذا أظهرت النتائج عبر الكابل سرعات أقل من المتفق عليها في خطة الإنترنت، يجب التواصل مع مزوّد الخدمة، أما إذا كان الاختبار عبر "الواي فاي" فقط، فقد يكون السبب جهاز التوجيه القديم أو وضعه في مكان غير مناسب أو التداخل مع أجهزة أخرى.

ويُنصح بتحديث جهاز التوجيه كل 5 سنوات تقريبًا، أو الترقية لأجهزة تدعم معايير "واي فاي" حديثة مثل "Wi-Fi 6E" و"Wi-Fi 7"، ويمكن أن يحسن الأداء بشكل كبير.

وتشير البيانات إلى أن أجهزة "Wi-Fi 7" توفر سرعات تنزيل تصل إلى 764 ميغابايت في الثانية، مقارنة بـ227 ميغابايت لجيل " Wi-Fi 5".

وتختلف سرعة الإنترنت المثالية حسب الاحتياجات الشخصية وعدد الأجهزة في المنزل، لكن معيار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يوصي بسرعة تنزيل 100 ميغابايت ورفع 20 ميغابايت كحد أدنى لتجربة جيدة.

أما زمن الاستجابة الذي يُقاس بالـ مللي ثانية، فكلما كان أقل، كانت التجربة أكثر سلاسة، خاصة عند الألعاب الحية أو مؤتمرات الفيديو، وعادةً، قيمة أقل من 5 مللي ثانية تعتبر ممتازة، وبين 5 و20 مللي ثانية جيدة، وأكثر من ذلك قد يسبب مشاكل في الأداء.