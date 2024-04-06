طائرة "باثفايندر" المستقبلية تستعد لإحداث ثورة في مجال الطيران

وبحسب تقرير نشره موقع "ديلي ميل"، حصلت طائرة باثفايندر أخيرًا على الموافقة على الرحلات التجريبية من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ومن المتوقع أن تكون بديلاً صالحًا لأسطول بوينغ المضطرب.

وتتسع هذه الطائرة لـ 250 راكبًا، وهي مستوحاة من القاذفة الشبح B-2 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي يبلغ مداها 5754 ميلًا بخزان وقود واحد؛ ما يشكل قفزة كبيرة تتجاوز قدرات الطائرات التجارية التقليدية، التي عادة ما يصل مداها إلى 4000 ميل.

وفي قلب تصميم باثفايندر يكمن هيكل الجناح، وهو خروج عن التكوين التقليدي للأنبوب والجناح السائد في الطيران التجاري، حيث يعمل هذا النهج الثوري على دمج الأجنحة بسلاسة في الجسم الرئيسي للطائرة؛ ما يقلل من السحب ويعزز الكفاءة الديناميكية الهوائية - وهي فلسفة تصميم مستعارة من التطبيقات العسكرية الناجحة.

وقد وضعت شركة JetZero، المصنعة لباثفايندر، أهدافًا طموحة تشبه أن تصبح "SpaceX للطيران"، ومن الأمور الأساسية في مهمتها الالتزام بخفض استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة مذهلة تبلغ 50% مقارنة بشركات الطيران التقليدية، وهو إنجاز يمكن أن يعيد تشكيل مشهد الطيران في السنوات المقبلة.

علاوة على ذلك، يمتد سعي JetZero الحثيث للابتكار إلى المواد المستخدمة في البناء، حيث تتميز "باثفايندر" بمكونات من ألياف الكربون المُخيطة التي لا تقلل الوزن فحسب، بل تساهم أيضًا في خفض تكاليف الإنتاج والصيانة - وهو اعتبار رئيس في صناعة تتميز بأرباح ضئيلة للغاية.

ولا يمكن المبالغة في أهمية هذا التطور، خاصة في ضوء الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها شركة بوينغ، المورد الرئيس للعديد من شركات الطيران حول العالم، فيما يشير الضوء الأخضر الذي أعطته إدارة الطيران الفيدرالية للرحلات التجريبية للمركبة "باثفايندر" إلى خطوة واعدة إلى الأمام؛ ما يؤكد سلامة المشروع وجدواه.