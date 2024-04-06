طائرة "باثفايندر" المستقبلية تستعد لإحداث ثورة في مجال الطيران
من المتوقع أن تحدث طائرة "باثفايندر" التي ستحلق بحلول عام 2030 ثورة حقيقية في مجال الطيران؛ إذ ستكون قادرة على معالجة المخاوف المتصاعدة بشأن موثوقية الطائرات التجارية وتأثيرها البيئي.
وظهرت في الأفق، طائرة باثفايندر، وهي طائرة نفاثة أنيقة ومستقبلية، تتميز بتصميم "جسم الجناح الممزوج"، والتي من المتوقع تحليقها في السماء بحلول عام 2030؛ ما قد يحدث ثورة في السفر الجوي.
وبحسب تقرير نشره موقع "ديلي ميل"، حصلت طائرة باثفايندر أخيرًا على الموافقة على الرحلات التجريبية من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ومن المتوقع أن تكون بديلاً صالحًا لأسطول بوينغ المضطرب.
وتتسع هذه الطائرة لـ 250 راكبًا، وهي مستوحاة من القاذفة الشبح B-2 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي يبلغ مداها 5754 ميلًا بخزان وقود واحد؛ ما يشكل قفزة كبيرة تتجاوز قدرات الطائرات التجارية التقليدية، التي عادة ما يصل مداها إلى 4000 ميل.
وفي قلب تصميم باثفايندر يكمن هيكل الجناح، وهو خروج عن التكوين التقليدي للأنبوب والجناح السائد في الطيران التجاري، حيث يعمل هذا النهج الثوري على دمج الأجنحة بسلاسة في الجسم الرئيسي للطائرة؛ ما يقلل من السحب ويعزز الكفاءة الديناميكية الهوائية - وهي فلسفة تصميم مستعارة من التطبيقات العسكرية الناجحة.
وقد وضعت شركة JetZero، المصنعة لباثفايندر، أهدافًا طموحة تشبه أن تصبح "SpaceX للطيران"، ومن الأمور الأساسية في مهمتها الالتزام بخفض استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة مذهلة تبلغ 50% مقارنة بشركات الطيران التقليدية، وهو إنجاز يمكن أن يعيد تشكيل مشهد الطيران في السنوات المقبلة.
علاوة على ذلك، يمتد سعي JetZero الحثيث للابتكار إلى المواد المستخدمة في البناء، حيث تتميز "باثفايندر" بمكونات من ألياف الكربون المُخيطة التي لا تقلل الوزن فحسب، بل تساهم أيضًا في خفض تكاليف الإنتاج والصيانة - وهو اعتبار رئيس في صناعة تتميز بأرباح ضئيلة للغاية.
ولا يمكن المبالغة في أهمية هذا التطور، خاصة في ضوء الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها شركة بوينغ، المورد الرئيس للعديد من شركات الطيران حول العالم، فيما يشير الضوء الأخضر الذي أعطته إدارة الطيران الفيدرالية للرحلات التجريبية للمركبة "باثفايندر" إلى خطوة واعدة إلى الأمام؛ ما يؤكد سلامة المشروع وجدواه.
جرى تعزيز رحلة JetZero نحو هذا الإنجاز من خلال استثمار كبير بقيمة 235 مليون دولار من القوات الجوية الأمريكية؛ ما يؤكد الآثار الإستراتيجية الأوسع والتطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا.
وتمتد رؤية الشركة إلى ما هو أبعد من مجرد الجدوى التجارية، مع خطط لتنويع عروضها لتشمل طائرات الركاب وطائرات الشحن وناقلات الوقود العسكرية.
كما تمتد آثار مسعى JetZero إلى ما هو أبعد من مجرد الابتكار التكنولوجي، حيث يتردد صداها بعمق مع الضرورة الملحة لمعالجة تغير المناخ. وبما أن الطيران يمثل حصة كبيرة من الانبعاثات العالمية، فإن قدرة "باثفايندر" على خفض استخدام الوقود والانبعاثات إلى النصف تمثل منارة أمل في مكافحة التدهور البيئي.
وبما أن صناعة الطيران تقف على مفترق طرق، مع ظهور الاستدامة والموثوقية باعتبارها اهتمامات قصوى، فإن ظهور باثفايندر يمثل لحظة فاصلة؛ إذ بفضل تصميمها المستقبلي، وكفاءتها التي لا مثيل لها، والتزامها الثابت بالاستدامة، تحمل طائرة باثفايندر وعدًا بتحويل السفر الجوي إلى رحلة أنظف وأكثر استدامة.