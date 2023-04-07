رائدا فضاء سعوديان إلى محطة الفضاء الدولية في 8 مايو

تغادر بعثة خاصة تضم رائدي فضاء سعوديين، أحدهما امرأة، للمرة الأولى، فلوريدا في الثامن من أيار/مايو متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن أمس الخميس، مسؤولون في شركة "أكسيوم سبايس" ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وستصبح ريانة برناوي، وهي باحثة تعمل على سرطان الثدي، أول امرأة سعودية تتوجه إلى الفضاء، يرافقها رائد الفضاء علي القرني.

وتضم البعثة أيضًا بيغي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا، سبق أن توجهت ثلاث مرات إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، وهو متعهد أمريكي سيقود الرحلة.