رائدا فضاء سعوديان إلى محطة الفضاء الدولية في 8 مايو
تغادر بعثة خاصة تضم رائدي فضاء سعوديين، أحدهما امرأة، للمرة الأولى، فلوريدا في الثامن من أيار/مايو متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن أمس الخميس، مسؤولون في شركة "أكسيوم سبايس" ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).
وستصبح ريانة برناوي، وهي باحثة تعمل على سرطان الثدي، أول امرأة سعودية تتوجه إلى الفضاء، يرافقها رائد الفضاء علي القرني.
وتضم البعثة أيضًا بيغي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا، سبق أن توجهت ثلاث مرات إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، وهو متعهد أمريكي سيقود الرحلة.
وتغادر البعثة التي سميت "أكسيوم ميشن 2" في صاروخ سبيس إكس طراز "فالكون 9" في الساعة 22:43 يوم الثامن من أيار/مايو (2:43 ت غ في التاسع من أيار/مايو)، من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بفلوريدا.
وستستخدم كبسولة دراغون من سبيس إكس لبلوغ المحطة الفضائية الدولية، حيث ستمضي عشرة أيام.
وهذه البعثة هي الثانية نحو المحطة الدولية التي تنظمها شركة "أكسيوم سبايس" الأمريكية.
وكانت بعثة أولى سميت "أكسيوم ميشن 1" حملت ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابقًا لأسبوعين إلى المحطة الدولية في نيسان/أبريل 2022.
يذكر أن المهمة الفضائية الأولى بالنسبة للسعودية كانت في العام 1985، حين شارك الأمير سلطان بن سلمان في بعثة أمريكية.
والشهر الماضي انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى المحطة الدولية لإقامة تستمر ستة أشهر.