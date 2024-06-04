هل ستطلق أبل أجهزة ماك بشاشة OLED؟
بات من المؤكد أن شاشات OLED ستشكل جزءًا كبيرًا من تشكيلة أبل المستقبلية، وقد رأيناها بالفعل معروضة مع طرازات iPad Pro لعام 2024.
ومن المرجح أن تطلق شركة أبل جهاز MacBook Pro بشاشة OLED في عام 2026، علمًا أن طلب المستهلكين على شاشات OLED في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة سيزداد بحسب الخبراء بين عامي 2024 و2031 بنسبة تزيد عن 50%.
لا يوجد إشعار رسمي بعد
أطلقت شركة أبل مؤخرًا طراز iPad Pro الخاص بها بشاشة OLED، وهو أول جهاز لوحي للشركة يأتي بهذه الشاشة.
وكانت هناك أيضًا تكهنات بأن شركة أبل تخطط لإضافة شاشات OLED إلى تشكيلة iPad بأكملها قريبًا، ويتضمن ذلك إصداري iPad Air وiPad Mini .
ويمكن أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة الطلب على الأجهزة اللوحية OLED إلى أكثر من 30 مليون وحدة بحلول عام 2029.
ومع ذلك، لا يوجد إشعار رسمي بعد من شركة أبل بشأن وصول شاشة OLED إلى الإصدارات القادمة من جهاز MacBook Pro.
تطوير شاشة عرض جديدة
تشير التقارير إلى أن سامسونغ بدأت بالفعل بتطوير شاشة عرض جديدة مقاس 8 بوصات لإصدارات iPad Mini، وأن شركة أبل ستقوم بتحديث تشكيلة iPad الخاصة بها بتقنية OLED بحلول عام 2026. أيضًا، تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن شركة أبل قد تستعد لتبني الاتجاه القابل للطي مع إصدار iPad القادم في المستقبل بشاشة حوالي 7 إلى 8 بوصات، والذي من المرجح أن تكشف عنه بين عامي 2026 و 2027.
استخدامات تقنية OLED
تتحكم شاشات الثنائيات العضوية الباعثة للضوء OLED في كل بكسل في الشاشة بشكل مستقل؛ مما يؤدي إلى إعادة إنتاج ألوان أكثر دقة مقارنةً بشاشات LCD وLED المنتشرة على نطاق واسع حاليًا.
وتوفر هذه الشاشات أيضًا تباينًا أعلى وأوقات استجابة سريعة وزوايا مشاهدة أفضل ومرونة كبيرة في التصميم، وتُستخدم شاشات OLED في الغالب اليوم في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية المتطورة.
ويتم إنتاج أكثر من 500 مليون لوحة OLED سنويًا من قبل العديد من صانعي شاشات العرض، وينمو السوق حيث توفر شاشات OLED جودة صورة أفضل وعوامل شكل أصغر ومرونة أكبر، وهي أشياء يصعب تحقيقها باستخدام شاشات LCD.
ويمكن أيضًا استخدام شاشات OLED في صناعة أجهزة التلفاز، حيث يتم إنتاج بعض أفضل أجهزة التلفاز في العالم استنادًا إلى تقنية OLED المبتكرة التي توفر جودة صورة رائعة وتصميما رفيعا للغاية.