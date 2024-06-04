هل ستطلق أبل أجهزة ماك بشاشة OLED؟

بات من المؤكد أن شاشات OLED ستشكل جزءًا كبيرًا من تشكيلة أبل المستقبلية، وقد رأيناها بالفعل معروضة مع طرازات iPad Pro لعام 2024.

ومن المرجح أن تطلق شركة أبل جهاز MacBook Pro بشاشة OLED في عام 2026، علمًا أن طلب المستهلكين على شاشات OLED في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة سيزداد بحسب الخبراء بين عامي 2024 و2031 بنسبة تزيد عن 50%.