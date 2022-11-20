طلاب سعوديون يحصدون مراكز متقدمة في الأولمبياد العالمي للروبوت
نجح طلاب سعوديون موهوبون بصناعة الروبوتات، يوم السبت، بحصد مراكز متقدمة في مسابقة عالمية للروبوت عبر تقديم روبوت يخدم فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من المكفوفين والصم والبكم.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو الوفد السعودي يصرخ بفرح عند إعلان فوز أحد فرقه بالمركز الأول عالميا في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا من 17 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
والبطولة هي مسابقة عالمية تقام كل عام في بلد، وتستهدف إظهار إبداعات الشباب في الفئة العمرية من 8 إلى 19 عاما في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة بمنهجية STEM"" كما يقول القائمون عليها.
وحصلت المملكة على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم كإنجاز جديد تحققه المملكة في هذه البطولة، حيث قدم الطالبين السعوديين فراس العريمة، وعمار الشايجي مشروع روبوت يخدم المكفوفين والصم والبكم.
كما حصلت فرق سعودية أخرى على مراكز متقدمة في البطولة، وبينها المركز السابع في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ 11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمةً 7 مراكز عن تصنيفها في مشاركتها السابقة.
وحصلت المملكة على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية، متقدمةً 20 مركزاً عن تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ 39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزاً عن تصنيفها السابق.
وحققت المملكة أيضاً المركز الـ 42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمةً 24 مركزا عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ 15.
وشاركت السعودية في البطولة بثمانية فرق نافست 365 فريقا من 73 دولة حول العالم، بعد تصفيات لعدد أكبر من المشاركين في كل دولة.
وخضعت الفرق السعودية الثمانية الفائزة في التصفيات المحلية لتأهيل عبر مدرّبين محترفين في أكاديمية "طويق" التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، قبل سفرهم للتمثيل العالمي في ألمانيا.