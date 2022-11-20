طلاب سعوديون يحصدون مراكز متقدمة في الأولمبياد العالمي للروبوت

نجح طلاب سعوديون موهوبون بصناعة الروبوتات، يوم السبت، بحصد مراكز متقدمة في مسابقة عالمية للروبوت عبر تقديم روبوت يخدم فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من المكفوفين والصم والبكم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الوفد السعودي يصرخ بفرح عند إعلان فوز أحد فرقه بالمركز الأول عالميا في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا من 17 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.