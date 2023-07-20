بقوة 215 حصانا.. ميني كوبر تدخل عالم السيارات الكهربائية
بمزيج بين الماضي والحاضر، صممت المقصورة الداخلية لسيارة ميني كوبر الكهربائية موديل 2024.
ونشرت شركة ميني كوبر مجموعة من صور المقصورة الداخلية تُظهر فيها مزيجا بين طراز ميني القديم وتحديثات يطمح لها العملاء.
ميني كوبر تدرج سيارة نسخة 2024 بتحديثات كهربائية جديدة
وفي تفاصيل التغيير، تخلت شركة ميني عن أبرز ما تشتهر مقصوراتها به، وهو القرص المركزي الواحد، لتضع مكانه شاشة دائرية ضخمة لها حواف رفيعة، تعرض فيها بيانات القيادة المهمة ووظائف المعلومات والترفيه، بحسب "كار سكوب".
وفي الوقت الذي لم يُعلن بشكل رسمي عن حجم وأبعاد الشاشة، بينت الصور أنها تبلغ حجم نصف عجلة القيادة، بالإضافة إلى احتوائها على رسومات ونصوص بسيطة.
وأوضحت الصور وجود بعض التغييرات كدمج بعض مفاتيح التبديل أسفل الشاشة المركزية بالداخل، واستخدام مصابيح "ليد" الأمامية والخلفية من الخارج.
وبينت الشركة أنها ستكون الرقم الصعب في عالم السيارات الكهربائية، بتزويد "كوبر" بطارية 40.7 كيلو وات في الساعة، والمحرك الكهربائي بقوة 181 حصان.
أما "كوبر س ي" الرياضية، ستكون بطاريتها أكبر لتصل 54.2 كيلو وات بالساعة، ومحرك كهربائي أقوى ليصل إلى قوة 215 حصان.