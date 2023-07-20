بقوة 215 حصانا.. ميني كوبر تدخل عالم السيارات الكهربائية

وفي تفاصيل التغيير، تخلت شركة ميني عن أبرز ما تشتهر مقصوراتها به، وهو القرص المركزي الواحد، لتضع مكانه شاشة دائرية ضخمة لها حواف رفيعة، تعرض فيها بيانات القيادة المهمة ووظائف المعلومات والترفيه، بحسب "كار سكوب".

وفي الوقت الذي لم يُعلن بشكل رسمي عن حجم وأبعاد الشاشة، بينت الصور أنها تبلغ حجم نصف عجلة القيادة، بالإضافة إلى احتوائها على رسومات ونصوص بسيطة.