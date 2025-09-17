أزعجتك ميزة الزجاج السائل في iOS 26؟ هكذا تحد من تأثيرها

عند تحديث جهازك إلى iOS 26، ستلاحظ مباشرة التغيير الكبير في واجهة النظام بفضل التصميم الجديد الذي أطلقت عليه أبل اسم Liquid Glass أو الزجاج السائل.

وهذا التصميم يعتمد بشكل أساسي على الشفافية والانعكاسات البصرية لإضفاء مظهر أنيق وحديث على شاشة هاتف آيفون.

ورغم أن أبل متحمسة لهذا التغيير وتعتبره خطوة إلى الأمام في تجربة المستخدم، فإن بعض الأشخاص قد يجدونه مربكًا أو يجعل قراءة النصوص والإشعارات أكثر صعوبة، خاصة في ظروف الإضاءة المختلفة أو عند النظر لفترات طويلة.

فإذا شعرت أن هذا التصميم يؤثر سلبًا في وضوح الرؤية لديك، فلحسن الحظ هناك طريقة لتعديله.

مع العلم أنه لا يمكنك إلغاء تأثير الشفافية كليًا، لكن يمكنك تقليل شدته وجعل الخلفية أكثر عتمة وراحة للعين.

أخبار ذات علاقة iOS 26 يجلب ميزة مبتكرة ومفاجآت لجميع مستخدمي آيفون

تقليل الشفافية

لتقليل الشفافية، افتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى قسم إمكانية الوصول واختر عرض وحجم النص، وابحث عن خيار تقليل الشفافية Reduce Transparency ثم فعّل زر التبديل.

وبتفعيل هذا الخيار، لن تختفي الشفافية تمامًا، بل ستصبح أقل وضوحًا وأكثر عتمة، وهو ما يجعل قراءة الإشعارات والقوائم أسهل.

مثال عملي

عند استخدام متجر التطبيقات ستلاحظ الفرق بوضوح؛ ففي الوضع الافتراضي، تكون الخلفية زجاجية وشفافة، مما قد يجعل العناصر الخلفية تتداخل بصريًا مع النصوص.

أما عند تفعيل خيار تقليل الشفافية، تصبح الخلفية أكثر صلابة، مما يساعد على فصل النصوص عن الخلفية ويجعل القراءة أكثر وضوحًا.

تخصيص الواجهة

إضافة إلى خيار تقليل الشفافية، يمكنك أيضًا تخصيص مظهر الواجهة لتحسين الوضوح.

للقيام بذلك، اضغط مطولًا على شاشة البداية حتى تبدأ الأيقونات بالاهتزاز، ثم اضغط زر التعديل في الزاوية العليا اليسرى واختر تخصيص Customize من القائمة المنبثقة.

من هنا يمكنك تعديل ألوان الأيقونات أو مظهر الشاشة.

يذكر أن هذه التعديلات لا تؤثر فقط في الشكل الجمالي للهاتف، بل يمكنها أيضًا تحسين التباين البصري وتقليل تأثير الشفافية.