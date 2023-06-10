شاهد أجمل 10 فيديوهات لسلطان النيادي من الفضاء

تحفل مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بالكثير من التجارب المفيدة والمتعة والإثارة في محطة الفضاء الدولية.

ويتابع ملايين المهتمين حول العالم مقاطع الفيديو الخاصة بسلطان النيادي، الذي يعيش حياته اليومية، ويجري التجارب العلمية لخدمة البشرية جمعاء.

وفي 2 مارس 2023 انطلق النيادي ضمن طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" على متن مركبة الفضاء "سبيس إكس دراجون إنديفور" في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مدتها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وهنا أبرز 10 فيديوهات لأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء في حدث "تاريخي".

1- أظهر مقطع فيديو نشره مركز محمد بن راشد للفضاء، سلطان النيادي وهو يساعد زميليه بعد عودتهما من مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.