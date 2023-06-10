شاهد أجمل 10 فيديوهات لسلطان النيادي من الفضاء
تحفل مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بالكثير من التجارب المفيدة والمتعة والإثارة في محطة الفضاء الدولية.
ويتابع ملايين المهتمين حول العالم مقاطع الفيديو الخاصة بسلطان النيادي، الذي يعيش حياته اليومية، ويجري التجارب العلمية لخدمة البشرية جمعاء.
وفي 2 مارس 2023 انطلق النيادي ضمن طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" على متن مركبة الفضاء "سبيس إكس دراجون إنديفور" في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مدتها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.
وهنا أبرز 10 فيديوهات لأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء في حدث "تاريخي".
1- أظهر مقطع فيديو نشره مركز محمد بن راشد للفضاء، سلطان النيادي وهو يساعد زميليه بعد عودتهما من مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.
2- نشر النيادي هذا الفيديو على حسابه في "تويتر"، وغرد: "شوفوا جمال كوكبنا.. خلونا نحافظ عليه.. في #اليوم_العالمي_للبيئة أترككم مع فيديو مسرّع من مرورنا فوق الأرض".
3- النيادي يطالب متابعيه بمرافقته في أول جزء من جولة في محطة الفضاء الدولية، "حيث نمرّ على الوحدات الأمريكية والوحدتين الأوروبية واليابانية. وبنختمها بمشاهدة غروب الشمس من وحدة كوبولا 🌎☀️ انتظروني بالجزء الثاني، وخبروني وين أكثر مكان حبيتوه..".
4- يشكل موضوع النظافة الشخصية في الفضاء واحداً من الأمور التي تشغل أذهان الكثيرين، إلا أن سلطان النيادي يشرح ذلك في هذا الفيديو.
5- كيف يتشكل الماء في الفضاء؟ الإجابة مع سلطان النيادي.
6- هنا فيديو للنيادي وزميله فرانك روبيو خلال العمل على تخفيض الضغط قبل خروج زميليهما ستيفن بوين، ووارين هوبيرغ لخوض مهمة السير في الفضاء.
7- في هذا الفيديو الذي نشره سلطان النيادي على حسابه الشخصي في "تويتر" يقول: "الحفاظ على لياقتنا البدنية بالفضاء مهمة غير سهلة.. لذلك كل يوم نتمرن لمدة ساعتين ونصف على أجهزة مصممة بشكل يحاكي قوة الجاذبية على الأرض الرياضة اليومية اللي نسويها تشمل تمارين العضلات، والجري، وغيرها".
8- النيادي يشرح أهمية تجارب صناعة الأدوية على متن محطة الفضاء الدولية، خلال تواصله مع متخصصين في المجال الطبي وطلاب ضمن "لقاء من الفضاء" نسخة العلوم الطبية.
9- في هذا الفيديو رائد الفضاء السعودي علي القرني، طاقم Ax-2، يوجه الشكر لزملائه ومن ضمنهم رائد الفضاء سلطان النيادي خلال وداع طاقم Ax-2، الذي يغادر غدًا محطة الفضاء الدولية.
10- كيف كانت مهمة السير في الفضاء؟
يجيب سلطان النيادي: "كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير. شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي. أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".