كيف يقص رواد الفضاء شعرهم؟

قصَّ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شعره خلال وجوده بمهمته العلمية في محطة الفضاء الدولية.

ونشر "النيادي" فيديو لعملية قص شعره في محطة الفضاء الدولية مشاركًا المتابعين طريقة قص الشعر في المحطة.

وظهر في الفيديو "النيادي" وهو يقص شعره مستخدمًا ذات الأدوات المستخدمة على الأرض، باستثناء آلة أخرى تُستخدم لشفط الشعر الذي يتم قصه.

وبين أن من بين تدريبات رائد الفضاء أنه يتم تعليمه كيف يحلق شعره وشعر الآخرين.

وتساءل عدد من متابعي "النيادي" عن تأثير الوجود في الفضاء على نمو الشعر، وعن عدد المرات التي يحتاج بها رائد الفضاء لقص شعره خلال مهمته ليظهر بالصورة المناسبة.

يذكر أن رائد الفضاء سلطان النيادي يشارك متابعيه العديد من مقاطع الفيديو عبر حسابه عن المعيشة في محطة الفضاء الدولية، وكيف يقوم رواد الفضاء بالعديد من الممارسات التي يقومون بها على الأرض في محطة الفضاء الدولية كالصلاة، وتناول الطعام، والنوم، والاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية والوطنية.

يشار إلى أن "النيادي" يقضي مهمة في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر، قضى منها 4 شهور وبقي على عودته إلى كوكب الأرض شهران.