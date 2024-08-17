في أعقاب الانهيارات العالمية لتكنولوجيا المعلومات، تبرز إلى الواجهة أهمية تأمين البيانات، لأن أي فقدان لها سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للأشخاص أو الشركات.

فعدم وجود خطة نسخ احتياطي يمكن أن يكون ضارًا على جميع المستويات، فتخيل كيف يمكن لفقدان سنوات من بيانات العمل والسجلات المالية والملفات الشخصية والوسائط التي لا يمكن تعويضها مثل الصور والفيديو والموسيقى، أن يؤثر عليك وعلى عملك.

لذلك، يجب اتخاذ خطوات لحماية البيانات من الفقدان العرضي والتلف والوصول غير المصرح به.

تجاهل النسخ الاحتياطي

ومع ذلك، نظرًا لوجود العديد من طرق نسخ البيانات احتياطيًا، يبدو أن المستهلكين يعتبرون هذا أمرًا مفروغًا منه لأسباب متعددة.

فغالبًا ما تؤدي عقلية سأفعل ذلك لاحقًا إلى عدم القيام بعملية النسخ الاحتياطي أبدًا، وتتعزز مع التفكير في أن فقدان البيانات لن يحدث لنا كأشخاص عاديين.

وبصرف النظر عن المماطلة، يميل المستهلكون أيضًا إلى الإفراط في موثوقية الأجهزة التي يستخدمونها.

ومن أسباب عدم القيام بالنسخ الاحتياطي أيضًا هو أنه يكلف المال؛ لأنه يتعين على المستخدم دفع ثمن محركات الأقراص الصلبة الخارجية أو مساحة التخزين على السحابة.

وفي أغلب الأحيان يتردد المستخدمون في الاستثمار في مثل هذه الحلول، ويعدونها نفقات غير ضرورية على الرغم أنها ميسورة التكلفة.

إلى جانب ذلك كله، يعد بعض المستخدمين، خاصة المسنين، أن عملية النسخ الاحتياطي معقدة للغاية، لذلك يفضلون الابتعاد عنها.

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وقد تكون هناك مشكلات أخرى مثل أن النسخ الاحتياطي بطيء للغاية، ويستغرق وقتًا طويلاً.

أهمية النسخ الاحتياطي

إن عملية النسخ الاحتياطي تحمي من الأخطاء البشرية وفشل الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي، والكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية التي تؤدي إلى سرقة أو تشفير البيانات.

كذلك، يمكن أن تساعد عملية النسخ الاحتياطية في توفير الوقت والمال.

فسواء أكان هجومًا متعمدًا أم خللًا في البرامج والأجهزة، فإن استرداد البيانات من نسخة احتياطية غالبًا ما يظل أسرع وأكثر الطرق موثوقية لضمان حماية البيانات واستمرارية الأعمال.

أكثر طرق النسخ الاحتياطي شيوعًا

التخزين السحابي Cloud هو وسيلة رائعة لإنشاء نسخ احتياطية عبر الإنترنت.

ويمكن لهذه الخدمة تخزين الملفات أو الصور أو أي نوع آخر من البيانات مقابل رسوم شهرية.

وتقدم معظم خدمات التخزين السحابي ميزة التشفير، بحيث تكون بياناتك آمنة عند تخزينها في السحابة.

ويمكنك الوصول إلى النسخ الاحتياطية الخاصة بك على السحابة من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول متصل بالإنترنت.

ومن أبرز مقدمي خدمات التخزين السحابي نذكر Google Drive وiCloud وDropbox وBackblaze وiDrive وMicrosoft OneDrive.

في السياق عينه، يمكنك أن تستثمر في جهاز تخزين متصل بالشبكة NAS، وهو عبارة خادم مخصص يوفر التخزين ومشاركة الملفات لمنزلك أو شبكة عملك الصغيرة.

كذلك، يمكنك شراء ذاكرة تخزين خارجية مثل محركات الأقراص الصلبة HDD أو محركات الحالة الصلبة SSD.

وبينما تعد محركات الأقراص الصلبة تقنية قديمة، ما يعني أنها أقدم وأرخص بكثير من محركات الأقراص الحالة الصلبة التي تتمتع بسرعات نسخ أسرع بكثير وهي عادةً أكثر قابلية للحمل، ما يجعلها الخيار الأفضل، ولكن بتكلفة أعلى بكثير.

أما إذا كنت تبحث عن حل سهل ورخيص، تُعد محركات أقراص فلاش USB رائعة لتخزين أهم الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ونظرًا لأنها أصغر حجمًا من محركات الأقراص الصلبة الخارجية، فقد يكون من الأفضل تخزين أهم الملفات أو المستندات فقط، بدلاً من عمل نسخة احتياطية للنظام بشكل كامل.